Kara kutu!

İnsan sonunu kaç kere yaşar?

Canına susadığında mı, ruhu kuruduğunda mı?

Uykuları azalıp korkuları çoğaldığında mı, utancın kolyesi boynuna dolandığında mı?

Kendisini ele veren şifreler tuşlandığında mı, hakkını yediği çocuklar tarafından rüyaları bile taşlandığında mı?

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İnsan sonunu kaç kere yaşar?

Haksızlığa uğrayan insanları görmezlikten geldiğinde mi, sıra kendisine geldiğinde mi?

İnsanların ekmeğiyle oynayarak kazanılmış paralar suyunu çektiğinde mi, parası olmayanlara fırınlarda ekmek asıldığını fark ettiğinde mi?

Yaptığı zulümlerinde mi, kırık kalp ölümlerinde mi?

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İnsan sonunu kaç kere yaşar?

Parayı verene üflediği düdükler için nefesi tükendiğinde mi, cinayetlerini iş işten geçtikten sonra kabullendiğinde mi?

Çocukların hakkını çalmak yerine bir enstrüman çalmanın anlamını hissettiğinde mi, içindeki ses günah ve sevap terazilerinden bahsettiğinde mi?

*****

İnsan sonunu kaç kere yaşar?

İnsana verilen soysuz unvanların apolet olmadığını anladığında mı, utancın külleri yüzüne savrulduğunda mı?

Kötülüğün aynasına bakıp saçlarını taradığında mı, cebinden esirgediğini vicdanında aradığında mı?

Cehennemin dibine bir karışlık mesafe kaldığında mı, ölüm kapıyı çaldığında kendine söyleyecek yalanı bile kalmadığında mı?

*****

Ölüm doğru söyler, "ben geldim" dediğinde iş biter.

O yüzden bencil yaşamaya gönül verenler "ölüp ölüp dirilmenin alemi yoktur" der.

Gerçekten yok mudur?

Yoksa her türlü kötülüğü ve soysuzluğu yapanlara gözlerini kapatıp "bana ne" demek midir hayat?

*****

Bizim bildiğimiz vicdan insanın kara kutusudur para kutusu değil.

Vicdanlı insanlar da etrafına karşılıksız iyilik saçanlara saygı gösterir kolay kazanca ve yalana el açanlara değil.

SUYUN GÜCÜ!

Su içerken bardağı iki eliyle tuttuğu için eleştirilen Trump, "kravatıma su dökmek istemedim" dedi ve suyu içtiği bardağı yere attı.

Kravatına su dökülmesin diye iki elini birden harekete geçiren.

Boyalı saçları bozulmasın diye rüzgara yumruk atan.

Sübyancı pezevenk dostları ceza almasın diye adaletten kaçan.

Suçu olmayan siyahi çocukların hapse girmesi için gazetelere 80 bin dolarlık ilan veren.

Siyahi insanları katletmek için ırkçı polislerine "dört koldan" saldırı emri veren faşist bir diktatörün kravatına su dökmek istememesinin sebebi de bellidir.

Sular bütün kirleri ortaya çıkarır!

Hele kravatlarda!

MUTLULUK TAKVİMİ

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Bu yazı unut gelecek yazı düşün.

Parktaki afacan çocukları izle.

Umursamıyor beni

Cezamı sürdürüyor

Deli gibi sevdiğimi

Bildiği halde

Bıkmadım usanmadım

Yokluğunu sevmekten

Beni mahrum ediyor

Sevdiği halde

Varlığım yokluğuna

Armağan olsun

Tenine başka ten

Değene kadar

Bu yürek senden hiç

Vazgeçmeyecek

Sen peşimi bırak

Diyene kadar

Hakkı YALÇIN