Bir zamanlardı, Galatasaray'a yıllarca kendi sahasında yenilmemek.
Bir zamanlardı, Trabzonspor'a Saracoğlu'nda en fazla beraberlik vermek.
Yaşanan şokların tedavisi yok, çünkü yanlışlarda hala inat ediliyor ve taraftarın gözünü boyamak için uyduruk mazeretler üretiliyor.
Neymiş, Cüneyt Çakır, Emre'yi atarak şovunu yapmış!
Trabzonspor'un penaltısını YOK eden hakemlikten ve görmezden gelen VAR sisteminden ses yok, gerçeklerle yüzleşmek de yok.
Düşünsenize Fenerbahçe'nin teknik direktörü futbolcusunun emir kulu.
Sayın Ali Koç, böyle bir duruşa nasıl izin veriyorsunuz ya da böyle biçare birini bu takımın başına nasıl getiriyorsunuz?
Sanırım cevap yok!
Fenerbahçe ruhuyla aynı kan dolaşımına sahip olmayan futbolcularla teknik adamlarla gidilecek yol belli. Nereye mi?
Söylemeye gerek yok!
***
Bu ülkede ya hakem konuşuluyor ya para!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'nın alacaklarından vazgeçmesini istedi.
Beşiktaş'ın içini boşaltanlardan sorulmayan hesaba karşılık, görevinden alınan bir teknik adamdan fedakarlık istemek hangi mantığa sığıyor?
Fikret Orman'ın yaptığı bütün yanlışları seyreden yöneticiler arasında Ahmet Nur Çebi'nin de olması "niye seyrettiniz Sayın Başkan?" sorusunu beraberinde getirirken!
***Herkes sezon sonu üslubunu yakaladı.
Neyin vicdanı neyin sportmenliği?
Sarı kart gördükten sonra "avrat" konulu küfür eden Galatasaraylı Adem Büyük'ün bir yönetici tarafından ayıplanmadığını da gördük, Rize'de "cellat başı" ilan edilen hakemi de.
Adaletin önünü açmak için Serkan Çınar, Bülent Yıldırım ve Ümit Öztürk gibi "tescilli hakemler" gerekiyor belki de!