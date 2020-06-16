Resimli roman
İnsanlar bu resimli romanda her biçimde o sevdanın içinde kalıyor.
Ama bazı futbolcular da yaptıkları hareketle insanlığın dışında kalıyor.
Ozan Tufan'ın Kayseri maçında rakibini sakatlamaya yönelen insafsız fotoğrafına baktım.
Rakibinden özür bile dilemedi.
Eskiden kaptanlık yiğitlerin harcıydı da o fotoğrafın gururunu bu adamı Fenerbahçe'de kaptan yapanlara bıraktım.
*****
Talihsiz bir pozisyonda sakatlanan Muslera'ya baktım.
Bu ülkenin en asil yabancılarından birinin yüzündeki acı dolu ifadeyi görünce içim cız etti.
Maçı kaybetmekten daha büyük kayıptır Muslera!
Fatih Terim bu kazayı VAR sistemine bağladı, ofsayt bayrağının gecikmesine!
Eğer bir sisteme karşı duruyorsunuz adaletsizlik VAR edilirken de ortaya çıkacaksınız görüntüler YOK edilirken de!
Eğer Rize'de geçen sezon Emre Akbaba'nın da sakatlandığını söyleyerek bir şeyler ima ediyorsanız, unutmayalım ki o stattan geçen sezon Serkan Çınar diye bir hakem de geçti.
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Trabzonspor'un kazanma duygusu 10 kişiyle bir sekteye uğramadıysa, rakip alana bindirme gücü en yüksek takım görüntüsü Trabzon'a aitse bu liderliğin sezon sonuna kadar sürme ihtimali büyük.
Ligin diğer takım oyuncusu Başakşehir'in de bu yarışı sonuna kadar sürdüreceğini düşünmek uygun bir iddia!
İlk haftanın en çok konuşulan genci Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'dı.
Doğuştan futbolcu, Cengiz Ünder'in harika bir kopyası.
Böyle gençleri keşfetmek ve onu oynatacak cesarete sahip olmanın bedeli, bin kat değerle geri dönüş yapacaktır.
Borç ödemek için acilen elden çıkarılmazsa eğer!
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