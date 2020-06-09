Kuşlar!

SABAH yürüyüşlerinde selamlaştığım bir adam, öğle saatlerinde parkta otururken yanıma geldi.

Sosyal mesafemize laf yok maskelerimiz de yüzümüzde.

"Sizce bu virüs ne zaman biter?" dedi.

Şaşırdım, "bilsem söylerdim" dedim adam güldü, "ama ekrandaki gazeteciler bilmeden söylüyorlar!" "Peki, siz onları niye dinliyorsunuz?" dedim adamın cevabına şaşırdım.

"Uyumak için!" "Guguklu saatin kuşunun sizleri uyandırmak için gösterdiği çabayı sizler nasıl görmüyorsunuz?" diye espri yapmak istedim adam ciddiye aldı.

"Benim guguklu saatim yok!" "O zaman pencerenizin önüne konan kuşlara bakın" diye karşılık verdim.

"Kuşlara kaldıysak yandık" diye itiraz etti.

Ben de yolu gösterdim; "o halde kimseden şikayet etmeye hakkınız yok size iyi uykular!"

*****

Kuş deyip geçmeyin, göçmen kuşları yollarını bulmak için içgüdülerine göre hareket ediyor.

Her kuşun iki pusulası var biri yıldızlara yönelik diğeri manyetik.

Ama arada bir çelişkiye kapılıyorlar.

Yıldızlara yönelik pusula kuşlara gitmeleri gereken yönü emrederken, manyetik pusula tersini işaret ediyor, yani kırılma noktasını.

Ama kuşlar bunun da çaresini bulmuşlar.

Genellikle yıldızlara yönelik pusulanın etkisinde kalıyor ve sıcak bir kış geçirmek istediklerinde güneye uçuyorlar.

Yani anlayacağınız "kuş beyinli" diye insanları aşağılamaya örnek gösterilen kuşların içgüdüleri insanlardan güçlü.

*****

İnsanların önlerine de pusula konuyor.

İnsana yol gösteren pusulanın adı vicdan.

Vicdanlar öldüğünde devreye akıl giriyor ardından da insanın aklını alan gerçekler.

İnsanlar da aklını alan gerçeklerin içinde pervane oluyorlar.

Ya ekran karşısında uyuyorlar ya yalanların karşısında!

*****

Ayrıca kuşlar kimseden yardım dilenmiyor kimseye de haksızlık yapmıyorlar.

Göç ederken yıldızlardan ilham alan kuşlara inat insanlar kötülüklerden alıyor güçlerini.

O yüzden kuşlardır asil olan insandır kalleş olan.

Kuşlar verdikleri mücadeleyle aslında insanlara ne mal olduklarını gösteriyorlar.

Uçarken de öterken de!

Hatta cam kenarına konup evin içindeki televizyonlara göz atarken de!

İKİ FİLM BİRDEN

Hafta sonunda piknik yapanların sosyal mesafeyi nasıl lağvettiklerini de gördük geri bıraktıkları çöpleri de.

İki film birden izledik ve gördük ki sorumsuzluk maskeyle perdelenmiyor.

Bu şartlar altında piknik yapmanın yasak olduğunu düşünmeyen çöplerini mi düşünür?

O çöplerin gelecek zamanlarda kendilerine mikrop olarak döneceğini görmek istemeyenler virüs günlerinden önce de vardı yarın da var olacaklar.

Onların gelecek için planlarında günü kurtarmaktan başka bir şey yok.

Zarafet ve sorumluluk onların kapsama alanının dışında!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sosyal mesafeni koru.

Sokakta kahve içerken karton bardak kullan.

Pozitif düşün.

Gözlerim gülmüyor

Eskisi gibi

Aklımdan yaşanmış

Günler geçiyor

Şimdi sevgimizin

Hasat zamanı

Ben ektim sevgiyi

Eller biçiyor

Sayfalar dolusu

Mektuplar yazdım

Kalbim kan ağlıyor

Dilim susuyor

Vefasız sevgilim

Ellerin olmuş

Bıraktığım yerde

Yeller esiyor

Hakkı YALÇIN