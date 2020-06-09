Kozasını bekleyen kelebek midir şampiyonluk?
Yoksa hakemlerin istediği renge boyadığı eşek arısı mı?
İzleyip göreceğiz!
Bu ülkede haksızlığın taçlandığını çok gördük çünkü!
***Her türlü sürprizlere açık bir başlangıç olacak.
Seyircinin olmadığı bir düzende hakemlerin gücü ikiye katlayacak.
Onların sezon sonu manzaralarına aşinayız!
En ufak bir kaybın nelere mal olacağını bilen yöneticiler ve teknik adamlar centilmen olacak mı sanıyorsunuz?
Ligin başlamasıyla herkes kalan 8 maçın hazinesini arayacak kaybettikleri değerleri değil.
Bu ülkede paranın cilvesiyle haşır neşir olmak varken yanlışların dile getirilmesine gerek duyulmaz.
O yüzden ligin üçüncü devresinde futbol olarak gözlerimizi kamaştıracak gerçekleri mumla arayacağız!
O yüzden daha ilk haftadan ağlama duvarına yaslanacaklarına hiç şüphem yok.
***Alt tarafı bir şampiyonluk üst tarafı insanlık.
İnsanlığın nasıl bir sınavdan geçtiğini gördük, futbolumuzun da bundan nasibini almasını umuyoruz.
Ama bu ülkenin futbolu sezon sonu manzaralarına öyle bir alışmış ki, hakları olmayanı kucak kucak alıyorlar da onca sözün zerresini üstlerine alınmıyorlar.
Ve hala birbirlerini kışkırtanlar var!
Virüsün bekleme odası futbolumuzun ve sportmenliğin yeni modası olabilir mi?
Sosyal mesafeye bile razıyız, birbirlerini yemesinler yeter!