Biz!

MUTLU gecekondularda saklambaç oynardı masumiyet.

Yakalanmak saklanmaktan değerliydi bizler için. Fotoğraflarımızda bile sır yoktu. Mahallenin tarihine geçen romantikler vardı. Kendi kendimize tamir ederdik kırık kalplerimizi. Önce okullarımız ayrıldı sonra yollarımız.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi!

*****

Parkalar giyerdik gençliğimizde, bir şeyler ters giderdi de biz dikine giderdik.

Mesele ülke sevdası olduğunda Edirne'den Kars'a giderdik.

Tren yolu çocuklarıydık ama raydan çıkmadık. Bizlere kalem kırılırken bizler kalemle sarardık müzik kasetlerimizi.

Önce şarkılarımız değişti sonra bakışlarımız.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Ayağına giderdik aşkın, evde olmazdı sokak lambalarının altında beklerdik.

Ateş yakacağı yeri bilirdi mektupların ucunu yakardık.

Yağmur gibi bakardık gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar diye.

Çerçeveler kırılırdı resimleriyle, resimler ortadan ikiye ayrılırdı!

Hepimiz zengin züppelere kaptırırdık külkedimizi.

Önce gözlerimiz yaşlandı sonra yüreklerimiz.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Sonra teknoloji girdi hayatımıza daktilomuzun tuşları üzerinde puştlar gezinmeye başladı. Sosyal medya mezbahalarında darağaçları kuruldu. Geri istedik yıllarımızı vermediler, masum düşlerimizi aldılar elimizden. Uçurtmanın ipiyle astık kendimizi. Önce ekmekler bozuldu sonra insanlar.

Şimdi kim arar kim bulur izimizi.

*****

Kötülüğün gözlerinde irin vardı gördük, kötülüğe gösterilen itibarı da gördük. Birilerimiz çabuk yaşlandı diğerlerimiz yaşarken çocuklaştı.

Uzaktan kumandalı hayatta kundakladılar bizi.

Kendimizden kaçtık da yanardağların eteklerine çömeldik.

Sonra bir baktık buldular izimizi.

*****

Ceset arama ve toplama çalışmaları hala sürüyor.

ÇEYREK KALA!

Trump ırkçı polis katilleri korumak adına Amerika'nın yakılmasını seyrediyor. Bütün dünya da Trump'ın "ne mal" olduğunu görüyor.

Trump önündeki seçimi kaybettiğini biliyor ama siyahi insanların katli onun için daha anlamlı.

O yüzden gerektiği biçimde protesto ediliyor. Başkan olmadan önce 3 masum siyahi çocuğun hapse girmesi için kendi parasıyla gazetelere ilan veren bir adamın vicdanla ve adaletle yakınlığı yoktur. Nazilerin genetik yapısıyla ve arkadaşlık yaptığı sübyancı milyarderleri korumakla vardır. Ama bunun yarını da vardır ve o yarına çeyrek vardır!

MUTLULUK TAKVİMİ

Sabah yürüyüşü yap.

Kalbinin katılaşmasına izin verme.

Trafikte korna çalma.

Klasik müzik dinle.

Yokluğunda her gün

Tenhalaşan

Bir şehirdir kaderim

Gözlerimde çoğalan

Bir nehirdir özlemin

Yarım kalan sevdamız

Beklerken başucumda

Bir başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Annem gibi ağlıyor

İçli içli

Radyoda bir ince saz

Anladım ki

Hasret aşkın kardeşi

Sadece yüreğim

Dargın biraza

Hakkı YALÇIN