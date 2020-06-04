Çocuk ve anne

MARKETLERDE sokak pazarlarında ürünlerin üzerindeki etiketler her gün üzerine katlar.

İnsanların cebindeki son yürütmekte usta olanların tezgahları açılmıştır.

Suskun hayatların anneyle kızı bu vicdansız manzarayı seyreder.

Gözlerinde birikenleri toplayıp çıkarıp ikiye bölseler de nafile.

Mesele haram kazanç olduğunda fırsatçılar için iki kere iki 24 eder!

Ellerini ovuşturur ticari şehvetin soysuzları.

O kız çocukları insanları okumayı annelerinden öğrenmiştir de cevabını bildikleri soruyu yüksek sesle haykırırlar.

"Biz böyle insanlara zalimden başka ne deriz anne?"

*****

Yaz mevsimiyle tezgahlar renklenmiştir insanı içine çeker.

Çocuktur canı neler çeker kim bilir!

Kulaklardaki kirazları hayal etmek yoksul bir çocuğun masalı olur ancak.

Çilek resimleri dilek ağaçlarında.

Can erikler yeşil yeşildir de çocukların beti benzi sapsarı.

Çaresizliğin kadrajında o çocuklar özlemlerini yine sineye çeker!

"Boş ver, gelecek yaz yeriz anne!"

*****

Anneler hayatın karşısında dimdiktir de mesele çocuk olduğunda boyunları eğiktir.

Bir bankın üzerinde sessizce oturmak gibidir onların duruşu.

Maliye Bakanı Berat Albayrak insanların hayatlarına kolaylık katabilecek paketler üretmiştir, konut kredileri düşürülmüştür.

Buna karşılık konut sahipleri iki gün geçmeden fiyatları yüzde 20 arttırmıştır.

Vicdanlı insanların birilerinin ev sahibi olmasına açtığı kapıları kapatan zalimler vardır.

Annelerin sustuğu yerde o kız çocukları öfkenin tellerine asar kurdukları cümlelerin harflerini.

"Bizler vurulsak da çökmeyiz anne!"

*****

Kimi zaman bir hayat kurtarabilmektir kahramanlık, kimi zaman hayatta kalabilmek.

O çocuklar onurlu annelerin çocuklarıdır.

Onlar yangın yüzlü çocuklardır bir tarafları dargın bir tarafları isyankar.

O kızların kendine göre okkalı cümleleri vardır.

"Sen merak etme biz böyle geldik ama böyle gitmeyiz anne!"

AHLAKSIZ GÜÇ!

Amerika'da 42 milyon insan işsiz kaldı, buna karşılık Amerikan zenginleri 18 Mart'tan 19 Mayıs'a kadar 434 milyar kazandı.

İşsiz insan sayısı patlama yaşarken milyarder sayısı 614'ten 637'ye yükseldi.

Virüsün insan canına kastetmesi yetmedi hayatları da yok etti.

Para; insanın başını önüne düşürüyorsa aşağılık bir güçtür.

Para; insanın başını döndürüyorsa ahlaksız bir güçtür.

MUTLULUK TAKVİMİ

Gözlerin kamaşmasın.

Mucizeye inan ama bel bağlama.

Deniz kenarında yürü.

Resimlerine bak.

Kaçıncı saati

Bu yalnızlığın

Bende ayrılığın

Yorgun hali var

Nasıl yenik düştük

Bilemiyorum

Yüreğimin sana

Dargın hali var

Yağmur beni izliyor

Sokaklar ıslanıyor

Hala bütün şarkılar

Senin için çalıyor

Görmediğim şehirde

Sana dokunmalıydım

Bu hasret akşamında

Yanında olmalıydım

Hakkı YALÇIN