Yakanlar da yanar!

TRUMP sadece siyahilerin değil bütün insanlığın düşmanıdır.

Ve kendine yakışan dostları vardır.

14 yaşındaki kızları seks kölesi olarak kullanan ve fuhuş ticareti yapan milyarder Jeffrey Epstein'in belgeselini izlerken yetkili savcının meslek onurunu otel odalarında nasıl pazarladığını da gördüm, Trump'ın bu milyarder sapkınla yakınlığını da.

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Bu sübyancı milyarder Fransa'dan getirttiği 12 yaşlarındaki üç kız çocuğunu doğum günü hediyesi olarak bir şerefsize sunarken, Trump bu sapkın milyarderle otelde "kıyak pazarlık" yapan savcıyı Çalışma Bakanı yaptı.

Mağdurların açtığı yeni davadan sonra tepkiler büyüyünce istifa etmek zorunda kalan Çalışma Bakanı'nın yanında duran Trump'ın görüntülerine baktım da utanacak yüz yoktu.

Filistin'de Irak'ta Suriye'de binlerce çocuğun ölümüne göz yuman birinin insani duygularla ve utanmakla ne ilgisi olabilir ki zaten!

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4 ırkçı polis tarafından linç edilen siyahi insanın ardından gelişen olaylardan sonra Trump "bu olay dizayn edildi" diyor.

Başka ülkeleri dizayn etmeyi ve onların kanını emmeyi en iyi Amerikan başkanları bilir.

Ama ırkçı polislerin ve sübyancı pisliklerle iş birliği yapan savcıların nasıl korunduğunu da kendi vatandaşları biliyor.

Üzerinde anahtarından başka bir şey olmayan Afrikalı Müslüman genci evinin kapısında 41 kurşun sıkarak öldüren 3 ırkçı polis bir günlük hapis cezası bile almadılar.

Dizayn edilen jüri eşliğinde!

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Amerika'daki yasalar da milyarder sübyancılardan rüşvet alan polisler de siyahi insanları korumayı reddetti.

Göreceksiniz o 4 katil polis korunacak, siyahi insanları linç etmenin yolları da her zaman bulunacaktır.

Elbette ortalığın yakılıp yıkılmasına karşıyız.

Ama unutulmasın ki siyahi insanlarını acımasızca katleden ve başka ülkelerin içini karıştırıp yakıp yıkan bir ülkenin yanması da kaçınılmazdır.

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Peki, Amerika'da koronavirüsün fiyakasını bile bozan gösteriler Trump'ın boyalı saçlarını ne zaman bozacaktır?

Az sonra!

ŞEYTAN ÜÇGENİ

Bütün dünya hazırdan yedi gıda stokları tükeniyor, virüsten sonra açlık tehlikesi yüzünü gösterecek.

Böyle durumda ellerini ovuşturacak insanların başında Bill Gates geliyor.

Çin Devlet Başkanıyla Dünya Sağlık Örgütünün hödük başkanı arasındaki "virüs nikahının" arkasında da Bill Gates var.

Üçünün de hedefi milyonlarca insanı öldürmek ve dünya nüfusunu dizayn etmek!

O yüzden bu şeytanların filmini de iyi izleyin, Amerika'da ırkçı polislerin başlattığı gösterileri de!

MUTLULUK TAKVİMİ

Hatıralar tarlasında dolaş.

Sadece vicdanına tutsak ol.

Fotoğraf çek.

Bir kıyamet galası

Hasret konuk sanatçı

Ah gözü kör olası

İnatçı mı inatçı

Birlikte alev aldıysak

Niye bir ben yanayım

Ne yani bir aşk için

Canımdan mı olayım

Madem senden hayır yok

Ben derdime yanayım

O yalancı gözlerin

Nesine inanayım

Hakkı YALÇIN