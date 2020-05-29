Disiplin

ÜLKEMİZ diğer ülkelere göre muhteşem bir dayanışma gösterdi.

İnsanları hayata kazandırma gerçeğine mahsuben öncelikle Sağlık Bakanlığı'na ve çalışanlarına teşekkür borçluyuz.

Ama unutmayalım ki hala bu virüsün rehineleriyiz.

Hepimiz sivil bir mücadelenin direniş askerleri olarak düşmanı etkisiz hale getirmekle yükümlüyüz.

Tedbirleri elden bırakmayacağız.

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Amerika'ya bakıyorum da o dev zannettiğimiz ülkenin hali içler acısı.

Başındaki adam için maske takmanın da hükmü yok ölümlerin de.

Kendi insanına değer vermeyenlerin başka çocukların ölümlerine nasıl göz yumduklarını daha iyi anlıyor insan.

Irak'ta Filistin'de Suriye'de olduğu gibi.

*****

Bizim normale dönmek için gösterdiğimiz çabanın bir karşılığı varsa onun adı disiplin.

Virüsün yan etkilerini de hesaba katmak gerekiyor elbet.

Ama Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına bakınca yolumuz aydınlık.

Sanırım bu günleri en az zayiatla aşan ülkelerden biri olacağız.

*****

Mart'tan yorulduk içimize kapattı bizi.

Nisan'ın artan ölümlerle gözleri doldu.

Mayıs'ın yolu çiçeklerle bezendi ölümler azaldı.

Haziran umut olacak!

Ayçiçekleri güneşe dönecek Ağustos'ta.

"Bir şiir oku be usta!

Varsa eğer yanında bir ut sesi olsun." Yıldızların altında o kansız virüsün yolu cehennem olsun!

*****

Kendimize geleceğiz merak etmeyin komşular da gelmiş olacak.

Parklarda piknik yerlerindeki mangallarda varsın kıvılcım bol olsun.

Herkes hayatın kralı hissetsin kendini.

Şarkılı balkonlarda karamsar günlerin canına okunma sohbetleri.

O şerefsiz virüsün gözü kör olsun.

*****

Çay bahçelerinde askılı tepsilerde çaylar.

Hesaplar bizden üstü kalsın!

Virüs denen ejderhayı kim yarattıysa onun cehenneminde kalsın!

HİTLERİN POLİSLERİ

Dünya tek kolu olmayan siyahi bir insanı diziyle boğazına basarak öldüren Amerikan polisinin kansızlığını konuşuyor.

Sözde 4 polisi açığa almışlar da ne olacak, bu şerefsizleri başka bir göreve verirler.

Amerikan polisinin ırkçı tutumu da değişmez onları yargılayan jürinin alçaklığı da.

Yeni Gine vatandaşı bir genci evine girerken şüpheli sayıp, üzerine 41 kurşun yağdıran 3 ırkçı Amerikan polisinin nasıl özgür bırakıldığı bir belgesel izledim.

Amerika Nazi suçlularını boşuna bağrına basmadı.

O polislerin Hitler ruhu taşıdığına kimsenin şüphesi yok ve Amerika'da adalet sadece filmlerde göz boyuyor!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara bilmece sor.

Parktaki tasmasız hayvan sahibine tepki göster.

Beyin jimnastiği yap.

Sen benden ayrılmadın

Gözlerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bana mı düşman

Sen benden ayrılmadın

Ellerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bin kere pişman

Ayrılsa da yollar

Kalplerimiz bir

Sen gitsen de gölgem

Peşinden gelir

Kapım hep açıktır

Hiç çalmadan gir

Bize aşk lazım

Ayrılık değil

Hakkı YALÇIN