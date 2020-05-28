Ömürlük!

Evimin önündeki parkta arkadaşlarımdan birine sordum.

"Şu virüslü günlerde en çok neyi özledin?" "Dilencilere para bozdurmayı" dedi güldük.

Bugünlerde komik dostlara ihtiyacımız var.

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Avukat bir yakınımdan da yeni gerçekleri öğrendim ki şakası yok.

Gençlerin "erken boşanma sorunu" yetmezmiş gibi şimdi yaşlı insanların da "evde rehin kalma" sorunu çıkmış ve boşanma başvuruları şu sıralar tavan yapıyor.

Virüsün yan etkisi yuva yıkmak!

Vay ocağı batası!

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Öfkelerini kontrol edemeyen erkekler ayrı mesele.

Sakin bilinen insanların değişmesi şaşırtıcı ama bazıları için öfke kontrolünün ne boyutta olduğunu söylemeye gerek yok.

Kadına şiddet onların erkekliğinin göstergesi.

Sorun bakalım en çok hangi diziyi özlemişler?

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Virüs hayatımıza girmeden önce yapılan bir araştırmayı hatırlıyorum.

"İkinci el erkekler revaçta!" Neymiş, başından bir evlilik geçen erkekler ikinci eşlerine karşı daha anlayışlı oluyormuş, üstelik daha cömert.

Cömertlik eşittir para!

Cömertliğin getirisini hayal etmek ikinci el erkeklerin boşanmaya yatkın olduğu gerçeğini hasıraltı etmeye yetiyor.

Söz konusu para olduğunda bazıları ne halt yediğini bilmez!

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Böyle günlerde televizyonlar insanları mutlu etmek için hiçbir şey yapmadı.

Ne zaman yaptılar ki zaten!

Onlar her daim kendi soytarılarını popüler yapmaya çalışır.

Çocukları sözde eğlendirmek özde zehirlemekle naşır neşir olurlar.

İnsanların hayatına bir nebze olsun olsa mavilik katmadılar.

O yüzden insanlar televizyonların yüklediği negatif enerjinin yan etkilerini de hesaba katmalı.

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Eskiden pencereden meraklı gözlerle bakanlara haykırırdı insanlar.

"Ne bakıyorsunuz ayı mı oynatıyoruz burada?" O yıllarda mahallenin ortasında burnuna halka geçirilmiş ayılar oynatılırdı.

O zaman radyolarımız vardı; işçi tulumu, ilk yardım çantası, el örgüsü.

Şimdi televizyonlar var; bozulan Türkçe, yozlaşma, görgüsüzlük.

O televizyonlar elbette ayı oynatmıyor ama çocuklarımızın aklını oynatıyorlar.

Çünkü çocuklarımız onlara lazım!

Bir ömür boyu.

YARASA ORTAKLIĞI

Koronavirüsün dünya çapındaki toplamı 1 gram etmiyormuş Çin Devlet Başkanı ile Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın ciğerleri de beş para etmiyor.

Ama sinsi ortaklıkları dünyayı mahvetmeye yetti.

O yarasaların üzerini arasalar virüs kadar insanlık bulamazlar!

Ne bulurlar? Daha hafif yeni bir virüs!

MUTLULUK TAKVİMİ

Kimseye "ne hissettiğini biliyorum" deme.

Boşa akan musluğu kapat lambayı söndür.

Yağmuru izle.

Bu ayrılık kim bilir

Bizden neler alacak

Bu yangın gecelere

Alışana kadar

Anılar her fırsatta

Kapımızı çalacak

Yeni bir hayata

Karışana kadar

Yarım kalan aşkların

Hikayesi çok derin

Suç ortağı olduk biz

Verdiğimiz sözlerin

Bu aşkın adı yaralı

Dilim hala dualı

Bir daha ne zaman

Karşılaşır

İki kadersiz sevdalı

Hakkı YALÇIN