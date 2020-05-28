Evimin önündeki parkta arkadaşlarımdan birine sordum.
"Şu virüslü günlerde en çok neyi özledin?" "Dilencilere para bozdurmayı" dedi güldük.
Bugünlerde komik dostlara ihtiyacımız var.
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Avukat bir yakınımdan da yeni gerçekleri öğrendim ki şakası yok.
Gençlerin "erken boşanma sorunu" yetmezmiş gibi şimdi yaşlı insanların da "evde rehin kalma" sorunu çıkmış ve boşanma başvuruları şu sıralar tavan yapıyor.
Virüsün yan etkisi yuva yıkmak!
Vay ocağı batası!
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Öfkelerini kontrol edemeyen erkekler ayrı mesele.
Sakin bilinen insanların değişmesi şaşırtıcı ama bazıları için öfke kontrolünün ne boyutta olduğunu söylemeye gerek yok.
Kadına şiddet onların erkekliğinin göstergesi.
Sorun bakalım en çok hangi diziyi özlemişler?
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Virüs hayatımıza girmeden önce yapılan bir araştırmayı hatırlıyorum.
"İkinci el erkekler revaçta!" Neymiş, başından bir evlilik geçen erkekler ikinci eşlerine karşı daha anlayışlı oluyormuş, üstelik daha cömert.
Cömertlik eşittir para!
Cömertliğin getirisini hayal etmek ikinci el erkeklerin boşanmaya yatkın olduğu gerçeğini hasıraltı etmeye yetiyor.
Söz konusu para olduğunda bazıları ne halt yediğini bilmez!
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Böyle günlerde televizyonlar insanları mutlu etmek için hiçbir şey yapmadı.
Ne zaman yaptılar ki zaten!
Onlar her daim kendi soytarılarını popüler yapmaya çalışır.
Çocukları sözde eğlendirmek özde zehirlemekle naşır neşir olurlar.
İnsanların hayatına bir nebze olsun olsa mavilik katmadılar.
O yüzden insanlar televizyonların yüklediği negatif enerjinin yan etkilerini de hesaba katmalı.
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Eskiden pencereden meraklı gözlerle bakanlara haykırırdı insanlar.
"Ne bakıyorsunuz ayı mı oynatıyoruz burada?" O yıllarda mahallenin ortasında burnuna halka geçirilmiş ayılar oynatılırdı.
O zaman radyolarımız vardı; işçi tulumu, ilk yardım çantası, el örgüsü.
Şimdi televizyonlar var; bozulan Türkçe, yozlaşma, görgüsüzlük.
O televizyonlar elbette ayı oynatmıyor ama çocuklarımızın aklını oynatıyorlar.
Çünkü çocuklarımız onlara lazım!
Bir ömür boyu.
YARASA ORTAKLIĞI
Koronavirüsün dünya çapındaki toplamı 1 gram etmiyormuş Çin Devlet Başkanı ile Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın ciğerleri de beş para etmiyor.
Ama sinsi ortaklıkları dünyayı mahvetmeye yetti.
O yarasaların üzerini arasalar virüs kadar insanlık bulamazlar!
Ne bulurlar? Daha hafif yeni bir virüs!
MUTLULUK TAKVİMİ
Kimseye "ne hissettiğini biliyorum" deme.
Boşa akan musluğu kapat lambayı söndür.
Yağmuru izle.
Bu ayrılık kim bilir
Bizden neler alacak
Bu yangın gecelere
Alışana kadar
Anılar her fırsatta
Kapımızı çalacak
Yeni bir hayata
Karışana kadar
Yarım kalan aşkların
Hikayesi çok derin
Suç ortağı olduk biz
Verdiğimiz sözlerin
Bu aşkın adı yaralı
Dilim hala dualı
Bir daha ne zaman
Karşılaşır
İki kadersiz sevdalı
Hakkı YALÇIN