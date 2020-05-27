Üç günlük bir şey

ÇOCUKLARI da yaşlandıran bir bayram geçirdik.

Yalnızlıklarını yenilerken bir bayramı daha eskitti yaşlı insanlar.

Her ne kadar yasakların farkında olsalar da bir kısmı telefon başında geçirdi bayramı bir kısmı pencereden bakmakla!

Ana baba sevgisi "yasak tanımaz" duygusuyla!



*****

Bazıları süresiz yalnızdı da virüsün fenalıkları bile vız geldi belki.

Münir Nurettin'i bilenler "Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" şarkısını söyledi içinden.

"Hayat bizi nasılsa böyle kabul ediyor" diyenler de vardı, "bu hayatın çekilecek yanı kalmadı" diyenler de.

Bu yaşa gelebilmek için ne çok şey kaybettiklerini onlardan iyi kimse bilemezdi.



*****

Bu bayram üç günlük bir şeydi de bazıları evlatlarının tatile çıkamamasına üzüldü belki.

Çocuklara şeker ikram edemediğine.

Komşusuna bile gidemediğine.

Sokağa çıkma izninde birkaç adımlık yürüyüşlerle bayrama mavilik kattılar biraz.



*****

Ayağına ip bağlanmış güvercinler gibiydi bazıları, günlük kazançlarla geçinebilen evlatlarının çaresizliğine bakıp kahroldular belki.

Elde yok avuçta yok.

"Bu bayramın eski bayramlarla isim benzerliği olmalı" dediler.

Bazıları eski tüfek, çıktıkları hayat yokuşlarını sayarken tıknefestiler.

Bazıları bir atın yelesine tutunarak geçip giden gençlik yıllarını özledi.

Temiz sayfalar, kırılan kalemler.

Uzun hikayeleri kısa kestiler.



*****

Birinin Mayıs dediği diğeri için Eylül'dü.

Çiçeklere suyunu yine kalplerinden verdiler.

Fesleğenlere dokunan ellerini kokladı bazıları, "merak etmeyin daha ölmedik" dediler.

Bazıları gün boyunca pencere kenarında oyalandı.

Bayramdı virüstü hüzündü derken cevaplarını veremedikleri sorular kendilerinde kaldı.



*****

Sesi çıkmıyordu bazılarının, konuşmayı yeniden sökene kadar içindekileri dökmeyi başka bir hayata bırakmışlardı.

Çünkü onların gözlerindeki alfabeyi sökebilmek için o insanları her zaman sevip saymış olmak gerekir.

Sadece bayram günlerinde hatırlamak değil.



UÇ UÇ BÖCEĞİM

Bir kadın şarkıcının hayat zorluğuna mahsuben ekranlarda ağladığını gördüm.

İki çocuğunun babasının ödemediği nafaka yüzünden nasıl zor günler yaşadığını anlattı.

Şöhret olunca ağlamak da zor ama "utanmıyorum" dedi.

Anneler böyle yapar.

"Uç uç böceğim" der çocuklarına, "annen sana peynir ekmek alacak!" Çocukluğumuzda yalınayak dolaşan çocuklar için yoldan geçenlere verilen mesajdı bu.

"Uç uç böceğim annen sana terlik pabuç alacak!"



Mutluluk Takvimi

Sokak hayvanlarını doyur.

Çocukların fotoğrafını çek.

Türkan Şoray filmi izle.

Saksı çiçeğin olsun.



Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Karanlık dünyamda

Yanan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı



Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Göklere uzanan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı



Hakkı YALÇIN

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