Güzel insanlar

BİR adam gelirdi mahalleye.

Bütün yoksul çocukları bir kamyonete bindirir bir mağazaya götürürdü.

Hepsini baştan ayağa giydirir ve aldığı yere geri getirirdi.

Erdemli bir insan olmanın ceketini iliklerdi adam.

Yoksul mahallelere bayram bayramdan önce gelirdi.

*****

Bir adam gelirdi mahalleye.

Karşılıksız iyiliklere tiryaki.

Kırık misket bakışlı çocukların dertlerini satın alırdı.

Çocuklar bir masal diyarına giderdi sanki.

Bütün dertlerini satarlardı birkaç günlüğüne de olsa.

İkindilerde domates ve ekmeği bölüşmek gibi.

Bayram bayramdan önce gelirdi.

Çocukların çoraplarındaki delikler adamın peşinden giderdi.

*****

Bir adam gelirdi mahalleye.

Mahallenin ortasında su birikintisi, çocuklar çamur içinde.

Çocuklar süt kokuyor, çocuklar ter içinde!

Parayı helalinden kazanmış bir adam, caka satmazdı.

Karşılıksız iyiliğin uşağı, elinde bir demet gökkuşağı.

Çocukların kağıttan kayıkları süzülüp giderdi o adamla birlikte.

*****

Bir adam gelirdi mahalleye.

Çocukların gönül köprüsünde ölmüş hayalleri canlandırırdı.

O çocuklar yabancı bir adam tarafından kamyonete bindirilirken içine kurt düşmezdi anaların, acıların bayramlık kısmı dinerdi.

Dönüşleri bir sevinç sağanağı, baldırı çıplak çocukların üzerinde bayramlıklar.

Sanki melekler yere inerdi.

*****

Bir adam gelirdi mahalleye.

İnsanlığın soyundan bu ülkenin havasından suyundan.

O adamlar hala var.

Gözlerinin buğusunu camlara dayayan çocukların açlığını bastıran, onlar evlerinin içinden bile yoksul insanlara yardım elini esirgemeyen melekler.

Sahaflardaki eski kitaplar gibi.

BAYRAM DİLEKLERİ

Ülkemde huzur istiyorum, siyasi gerginlik istemiyorum İnsanların birbirlerine kurdukları cümlelerin içinde karanfil olsun istiyorum.

Uzaktan da olsa herkesin birbirine elini gönülden uzatmalarını anlaşmazlıkları fazla uzatmamalarını istiyorum.

Hepimiz bu toprakların insanlarıyız.

Virüsün bizlere yaşattığı gerginlik yeter de artar bile.

MUTLULUK TAKVİMİ

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Yolculuk yapıyorsan dikkatli ol.

Kurallara uymaktan vazgeçme.

Hiç söylenmemiş

Şarkı gibiydi

Karanlık dünyama

Doğan ışıktı

Uçardı kuş gibi

Mavi göklerde

Baharı severdi

Bana aşıktı

Tüm çiçekler gibi

Masum masumdu

Göklere uzanan

Bir sarmaşıktı

Bakardı ardımdan

Gözleri yaşlı

Yağmuru severdi

Bana aşıktı

Hakkı YALÇIN