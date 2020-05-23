BİR adam gelirdi mahalleye.
Bütün yoksul çocukları bir kamyonete bindirir bir mağazaya götürürdü.
Hepsini baştan ayağa giydirir ve aldığı yere geri getirirdi.
Erdemli bir insan olmanın ceketini iliklerdi adam.
Yoksul mahallelere bayram bayramdan önce gelirdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Karşılıksız iyiliklere tiryaki.
Kırık misket bakışlı çocukların dertlerini satın alırdı.
Çocuklar bir masal diyarına giderdi sanki.
Bütün dertlerini satarlardı birkaç günlüğüne de olsa.
İkindilerde domates ve ekmeği bölüşmek gibi.
Bayram bayramdan önce gelirdi.
Çocukların çoraplarındaki delikler adamın peşinden giderdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Mahallenin ortasında su birikintisi, çocuklar çamur içinde.
Çocuklar süt kokuyor, çocuklar ter içinde!
Parayı helalinden kazanmış bir adam, caka satmazdı.
Karşılıksız iyiliğin uşağı, elinde bir demet gökkuşağı.
Çocukların kağıttan kayıkları süzülüp giderdi o adamla birlikte.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
Çocukların gönül köprüsünde ölmüş hayalleri canlandırırdı.
O çocuklar yabancı bir adam tarafından kamyonete bindirilirken içine kurt düşmezdi anaların, acıların bayramlık kısmı dinerdi.
Dönüşleri bir sevinç sağanağı, baldırı çıplak çocukların üzerinde bayramlıklar.
Sanki melekler yere inerdi.
*****
Bir adam gelirdi mahalleye.
İnsanlığın soyundan bu ülkenin havasından suyundan.
O adamlar hala var.
Gözlerinin buğusunu camlara dayayan çocukların açlığını bastıran, onlar evlerinin içinden bile yoksul insanlara yardım elini esirgemeyen melekler.
Sahaflardaki eski kitaplar gibi.
BAYRAM DİLEKLERİ
Ülkemde huzur istiyorum, siyasi gerginlik istemiyorum İnsanların birbirlerine kurdukları cümlelerin içinde karanfil olsun istiyorum.
Uzaktan da olsa herkesin birbirine elini gönülden uzatmalarını anlaşmazlıkları fazla uzatmamalarını istiyorum.
Hepimiz bu toprakların insanlarıyız.
Virüsün bizlere yaşattığı gerginlik yeter de artar bile.
MUTLULUK TAKVİMİ
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Yolculuk yapıyorsan dikkatli ol.
Kurallara uymaktan vazgeçme.
Hiç söylenmemiş
Şarkı gibiydi
Karanlık dünyama
Doğan ışıktı
Uçardı kuş gibi
Mavi göklerde
Baharı severdi
Bana aşıktı
Tüm çiçekler gibi
Masum masumdu
Göklere uzanan
Bir sarmaşıktı
Bakardı ardımdan
Gözleri yaşlı
Yağmuru severdi
Bana aşıktı
Hakkı YALÇIN