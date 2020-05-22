Yaşlı insanlar
Genç sineklerle yaşlı sineklerin arkadaşlığında yaşlı sineklerin ömrü ikiye katlanıyordu.
Amerikalı bilimcilere göre buradan çıkan sonuç; "uzun yaşamak için gençlerle takılın."
*****
Peki ya genç sineklerin durumu?
Onlar yaşlıların ömrünü uzatarak bilim adamlarının gözüne girdiler.
Oysa onlar da yaşıtlarını seçse hem kendi ömürleri uzayacaktı hem de meyvelerini yaşlı sineklerle paylaşmamış olacaklardı.
Sinek gibi düşündüklerinde.
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Ömür işçiliğine eşlik etmek sineklere yakışıyor da insanların yaşa bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıkları en çok gençlerin rahatını kaçırıyorsa, genç insanlar o sinekler kadar olamıyor demektir.
Bu bencilliğin virüs günlerinde de kendini gösterdiğini görüyoruz.
Ama 65 yaş üstü insanların virüs tedbirlerine karşı gösterdiklerini disiplini gençlerde göremiyoruz.
Birkaç gün önce bir alışveriş merkezinde delikanlının biri bağırıyordu.
"Niye bu kadar abartıyorsunuz herkes bu virüse yakalansın!" Maske takmayı kendilerine yediremeyenler var, bu konuda inatçı olanları gördüm.
Buna karşılık yaşlı insanların haftada bir çıkış izninde bile sosyal mesafe ve maske konusunda ne kadar duyarlı olduklarını gördüm.
*****
O yaşlı insanlar ki ne çok şeyin sahibidir.
Anılardan ödünç aldıkları giysiler vardır üstlerinde, geçmişten nice öyküleri anlatırlar.
Virüsten beter alçak darbeler görmüşlerdir, belki işkence görenler bile vardır aralarında.
Yüzlerindeki çizgilerde çocuklarının torunlarının çamaşırları asılıdır hala.
Bu hayat kavgasında yaşanmamış gençliklerin hesabını en iyi onlar bilir.
Onlar kendi halinde yürürken nereden gelir nereye giderler kim bilir.
*****
Onların ömürlerini uzatmaları için gençlere ihtiyaçları yok.
Onlar hızlı giden bir tren camından yolları seyreden hüzünlü yolculardır.
O yaşlı insanlar şu sıralar can almak için genç ve yaşlı ayrımı yapmayan bir virüsün başını ezmenin mücadelesini kurallara uyarak veriyorlar.
İnsan canına duydukları saygıya mahsuben.
Çocukları ve torunları adına gözleri arkada kalmasın diye.
FAHRETTİN KOCA'YA OSCAR ÖDÜLÜ
Her akşam içimizi rahatlatan, muhteşem bir güven duygusu aşılayan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkürler.
Gönülden verilen ödüllerin elden verilen ödüllerden değerli olduğunu bilenlerdeniz, O yüzden virüse karşı verilen mücadelenin anlamına mahsuben Sağlık Bakanlığı Oscar'ını Fahrettin Koca kazandı.
Sadece bizim gönlümüzde değil dünyanın bütün ülkelerinin gözünde.
Mutluluk Takvimi
Yaratıcı bir işle meşgul ol.
Açık renkli giyin.
Hazırda yara bandı bulundur.
Kuşlara ekmek ufala.
Acının gömleği
Üstümden çıkmaz
Hayata borçluyum
Hesabım tutmaz
Adresim sevdaydı
Kapım çalınmaz
Vay benim gençliğim
Vay benim ömrüm
Hasrete kuruldu
Bütün saatler
Vuruldu içimde
Sevda kuşları
Ayaz gecelerde
Fayda etmiyor
Vefasız ellerin
Dokunuşları
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