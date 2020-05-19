Futbolcuların konsantrasyon sorunu ilk sırada.
Bir futbolcu yılda 2 milyon Euro alıp da konsantre olamadıysa ve giydikleri formanın anlamını bilmeyenlerin sırtı sıvazlandıysa olacağı buydu!
O yüzden ne takım içinde ne de sahadaki rakiplerle rekabet gerçekleşmedi.
***Her kararı kendi tasarrufu sayan bir başkanın transfer müsrifliği felaketti.
Alınanları da gördük gidenleri de.
Bu kulüpten içeri giremez denilen adam o kulüpten içeri girdi, gönderilişi de yakışıklı değildi.
Fenerbahçe'yi söğüşlemekten başka hiçbir halta yaramayan Comolli'nin yaptıklarını kimse inkar edemez!
Bu takımın başına ne geldiyse o eli uzun adamla geldi!
***Bir başkanın kurabileceği en dramatik cümledir; "takımda bizi şampiyon yapmayacaklar havası vardı!" Fenerbahçe bu ülkede ne zorluklar gördü, hapislerde yatan başkanını gördü.
Dava takımı Fenerbahçe'de her şeyden bu kadar kolay etkilenen futbolculara tarih dersi verecek bir tane adam yok muydu?
"Şampiyon yapılmaz olunur" duygusuna sahip olmayan adamlara forma giydirmenin ne anlamı vardı?
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Bizler yiğidi öldürmeden hakkını vermeyi severiz.
Rüzgar esse moralleri bozulan futbolculara ve Fenerbahçe'nin kasasını boşaltanlara seyirci kalanları işaret etmeyi de görev biliriz.
Ali Koç başarısızlığın tek sahibidir.
Ama Ali Koç'un adaletine ve asaletine duyduğumuz saygıya mahsuben, gelecek zamanda yapılacak olanların, geçmişte yapılanlara benzemeyeceğine gerekçe sayarız!