Köfte ekmek!

VİRÜSÜN etkileri insan canına yönelik ama yan etkileri ekmeğe göz dikiyor.

Kıymanın kilosunun neredeyse100 liranın kapısını çalmaya hazırlandığı bir zaman dilimindeyiz.

Ekranlardaki reklamlarda ne güzel yiyecekler gösteriyorlar çocuklara.

O çocuklar ne hissediyor acaba reklamları izlerken?

Bugün kaç bin çocuk ağzına bir gram et parçası koyamadan uyudu?

*****

Hayat çocukların masalıdır ama yoksul annelerin babaların çocuklarına anlattıkları masallarda pasta yoktur.

Ekmekçi kadın vardır ekmeğini taştan çıkaran adam vardır.

Mum ışıklarında parmak oyunları vardır.

O anneler babalar acılarından gül yapar çocuklarının saçlarına takar.

*****

Hayat en çok yoksul insanları vurdu.

Marketler kasaplar kendi etiketlerini her gün yürürlüğe koyarken, insanlık yine paranın ihtirasına yenildi.

Böyle günlerde bile fırsatçılığın kan emici bir şehveti varken insanların utanması yok!

Ekranlarda kendi aralarında "tamamen duygusal paslaşanlar" için çocuklar saati bilmem kaç yüz liradan "psikolojik" tedavi müşterisi olarak görülüyor!

Gerisi inleyen nağmeler!

*****

İnsanın insana ihanetidir para!

Yoksullar günlük ekmek maliyetini hesaplar bütçe açık verir.

Yoksullar acı gerçeklerine masal süsü verir de ne umutları kalmıştır ellerinde ne işleri.

Zenginler virüsten korunmak için bahçeli villalar aramaktadır şu sıralar.

Kapılarına gelir sevinç siparişleri.

*****

Yapılan araştırmaya göre insanlar artık gülümsemek istiyormuş.

Anası ağlayanları güldürmek kimin haddine?

Onlar her gün derinleşen yaralarını ıslanmış ekmekle sarıyor.

"Bal tutan parmağını yalar" diyen zenginler on birinci parmağını arıyor.

H H H

Bu hayatta hep kötüler kazandı, iyiler hesabı mahşere bıraktı.

Gözbebeklerini para bürüyenler bez bebeği bile olmadan büyüyen çocukların haklarını yediler.

Onlara bir köfte tanesini bile çok gördüler de yaptıkları vicdansızlığa "kader" dediler.

*****

Hesap ortada!

Zenginlerin evinde bir santimetrekareye kaç köfte düşüyor?

Yoksulların evinde 6 ayda bir metrekareye kaç köfte düşüyor?

BENCİLLİK!

Sağlık çalışanlarının korkularını dile getirmelerini izledim.

Onların ölümün merkezindeler çünkü.

Ve bizler hala bu insanların çabalarını inkar ediyoruz.

Nasıl mı? Alışveriş merkezlerinde kuyruk oluştururken, sosyal mesafemizi lağvederken ve "aman canım ne olmuş?" derken.

İnsanoğlunun bencilliği değil mi zaten, dünyayı çekilmez hale getiren!

MUTLULUK TAKVİMİ

Evinde ekmeğini kendin yap.

Suyu boşa harcama.

Run halini yansıtan günlük tut.

Bugün mavi rengi seç.

Doğarken anamı

Hayatta beni

Ağlattı yıllarca

Yalancı dünya

Ha bugün ha yarın

Deyip de beni

Aldattı yıllarca

Yalancı dünya

Yaşamak denen şey

Üç günlük rüya

Geriye kalanlar

Yalan ve riya

Mutlu edecekti

Beni de güya

Kandırdı yıllarca

Yalancı dünya

Hakkı YALÇIN