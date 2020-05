Merhametimiz

HAYATIN rüzgarı saçlarımızı dağıtıyor şu sıra.

Anneler cam kenarındaki çiçeklerini suluyor.

Özlemlerimiz büyüyor deniz kıyılarına.

Herkes kendine nöbetçi.

Kış geçti bahar da geçiyor.

Virüsün etkileri de geçiyor ya da biz öyle sanıyoruz.

*****

Her biri beyaz melek.

Çocukların sokağa çıkma izinleri vardı da çiçek toplayanları da gördüm çiçekli şapkalar giyenleri de.

Güneş onları çağırdı ama annelerinin çağırdığını da duydum;

"vakit doldu!" Zaman kuş gibi uçup gidiyor.

Virüs de çürüyüp gidecek elbet öyle umuyoruz.

*****

Yaşlı insanların soka çıkma izinlerinde dostlarıyla mesafeli sohbetine baktım.

Onların evlerdeki huysuzluğuna kızamıyor insan.

Onlar yokuşları da biliyor son kuşları da.

"Ömür bitmeden resim çektirelim" diyenler var.

Virüsün etkilerini tam anlamıyla yitirmesinin tarihi olarak; "gelecek yılın sonbaharı" diyor bilim adamları.

Her kırlangıç bir başlangıç.

Virüsün bittiği yerden yeniden başlayacak hayat biliyoruz.

Yüz vermiyoruz virüsün sinsi pazarlığına!

*****

Uzayan saçlarını açılan berber dükkanlarında kestirdi delikanlılar.

Otobüslerle işlerine gidenler virüsün nereden geleceğini kestiremiyorlar ama ne yapsınlar ekmek parası.

Hayat saçtan tırnağa cesaret istiyor.

Pır pır ederken yürekler, deniz kıyıları parklar dolup taşarken o yüreklere dikenli teller çekmek ne mümkün!

Gençler özgürlük ister!

Her akşam yayınlanan verilere bakıyoruz da bir günü daha temize çekiyoruz en az kayıpla.

*****

"Allah olmayanlara da versin" diyor insanlar orucunu açarken.

Akşam çayları demleniyor iftardan sonra.

İhanete uğrayan dünyanın geleceği için insanlar iyilikler gönderiyor evrene.

Hoş beş ediyorlar sonra.

Eski ramazanları anlatıyorlar torunlarına emekle örülen yolları.

Virüsten ölenlere rahmet okurken hayatın yasalarını sadece kendimiz için değil herkes için kullanmamız gerektiğini biliyoruz.

*****

Eksik olmasın merhametimiz.

Az kaldı biliyoruz.

Hiçbir virüs insanlık tarihinden güçlü olamaz!

"Biz bugünlere efsanelerden geldik" diyoruz.

"Bu dünyada 2.5 milyar fazla insan yaşıyor" diyen Bill Gates gibi katliam tutkunlarını lanetliyoruz!

ŞEREFSİZLİK!

Van'da kansız teröristler Ramazan'da iyilik dağıtan Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırdı ve görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit oldu.

Şerefsizlik teröristlerin kanında var.

Biliyoruz ki salya sadece hayvandan akmaz!

Ama bu ülkenin ruhu bu kansızların yaptığını yanına bırakmaz!

MUTLULUK TAKVİMİ

Ekranda boş konuşanları izleme.

Çocukları korkulardan uzak tut.

Saçlarını kısa kestir.

Sende kaybolup bir daha

Hiç görünmemek vardı

Ne yazık ki aramızda

İnsafsız bir kader vardı

Canı yandı sevgimizin

Düşler başka gerçek başka

Kaybedeceğimizi bile bile

Dahil olduk biz bu aşka

Bir zaman treninin

Takıldık arkasına

İkimiz de yar olmadık

Kendimizden başkasına

Hakkı YALÇIN