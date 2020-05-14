Züğürt tesellisi

BUNDAN 9 yıl önce İspanya'da başlayıp Amerika'da "Wall Street'i işgal et" sloganıyla devam eden kapitalizm karşıtı gösteriler 62 ülkede 95 şehirde boy göstermişti.

Saraybosna'da "Kapitalizme ölüm insanlara özgürlük" sloganları atılırken 100 ünlü yazardan eylemlere destek gelmişti.

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Dünyanın kapitalist ülkelerinden de çözüm önerileri gelmişti hatırlıyorum.

"Vicdanlı kapitalizm üretilsin!" Kapitalizmin ne zaman vicdanı olmuş ki!

Kapitalizmin ayakta kalmak için yapmayacağı soysuzluk yoktur.

O ahlaksız sistem doğacak çocuğunu bile boğar, kendisine karşı çıkar diye.

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Kapitalizmi vicdanı olmayanlar sevdi.

İnsanlık yasalarını kitabına uyduranlar.

Kapitalizmi paraya tapanlar sevdi, Afrikalı çocukları bir damla suya muhtaç bırakanlar.

Koronavirüs üretildiğinde Çin'den Dünya Sağlık Örgütü'ne bir uyarı geldi.

"Bu virüsün insanlara bulaşacağını söyleme!" 5 milyar dolarlık yıllık bütçenin sadece yüzde 4'ünü sağlık harcamalarına ayıran bu kapitalist örgüt için insan canının değeri olur mu?

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Kapitalizm ülkelerin ruhunu bozdu kanını emdi, teknolojiyle hafızaları sıfırladı.

"Parayla her şeyi satın alabilirsiniz sloganıyla" ahlaksızlığı yasallaştırdı.

Şimdi digital para hayata geçirilecek.

Teknolojide gerçeklik kazanacak olan hayal para!

İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında kapitalizme karşı durmanın nostaljisi bile kalmadı.

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Geçmiş zamanda zarflar dille kapatılacak kadar hijyenikti.

Kapitalizmin ürettiği koronavirüse karşı çocukluğumuzun kolonyası bu kadar itibar gördü ya!

Ölsem de gam yemem!

Şerefsiz kapitalizme karşı verebildiğim tek mücadele bu züğürt tesellisi!

VAHŞET TUTKUNLARI!

Hayvan sevmek başka vahşete yataklık etmek başka.

Çocuk parklarında bile vahşi köpeklerini gezdirenlere bakıyorum, köpeklerin ağızlıkları yok ve tasmaları da bırakılıyor.

Bir polis memuru arkadaşımın küçücük çocuğunun sırtında 38 dikiş izi var her biri Pitbull'un dişlerine ait.

Köpek sahiplerini uyardığınız zaman cevap aynı.

"Korkmayın ısırmaz!" "Herhalde" diyorum "köpeklerinin yerine sahipleri ısırıyor çocukları!" O yüzden köpeklerinin tasmasını bırakanların boynuna asmamız gereken bir yafta var.

"Bu köpeğin sahibi dişlerini çocuklar için bileyliyor!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugün bir insanın hayatında melek ol.

Televizyonun seni çürütmesine izin verme

Egzersiz yap.

Hala gözlerimde

İstanbul nemi

Susayan dudağım

Öper resmini

Etle tırnak gibi

Ayrılamazken

Unuttular bizim

Hikayemizi

Yok yere hasretin

Koluna girdik

Mektuplarda kalan

Aşk acısıyız

Şimdi kalbimizde

Başka sevdalar

Yalan gönüllerin

Kiracısıyız

Hakkı YALÇIN