İnsan canının özne olduğu yerde her düşünceye saygımız var.
Ligler oynanmazsa ne olacak?
Aynı sezona iki kere girilmezken meselenin içinden nasıl çıkacağımızın hesabını da birileri biliyordur herhalde!
***Cana bu kadar değer verilen bir zaman diliminde paranın derdine düşenlere de itirazımız var.
Neymiş, kulüpler batıyormuş!
Kulüpler batıyorsa transfer bataklığına saplandıkları için batıyor.
Kim batırdıysa onlar yukarı çıkarsın!
En sıradan futbolcunun yıllık geliri 10 milyon liradan başlıyor!
Hayatın her anında maden ocaklarında çalışmak virüs ortamında futbol oynamaktan daha az tehlikeli değildir ve o maden işçilerinin ne yarını vardır ne yarından sonrası.
***O yüzden insan canına saygının bütün kapılarını açmalıyız.
Hala metrobüslerle işine giden ve ekmeğinin peşine takılan insanlarınki de can.
Sağlık çalışanları bu virüs ortaya çıktığından beri uykusuz gecelerle arkadaş oldular içlerinden canlarını veren oldu.
Polisler zabıtalar her gün sokaklarda ölümün menzilinde virüsle burun buruna yaşıyor.
Onlara ne diyeceğiz?
"Bu ülkede futbolcuların canından gayrısının önemi yok mu?" diyeceğiz?
Bunun cevabını da birileri versin!
İnsan canına verilen değer sadece virüsler ortaya çıktığı zaman konuşulan bir konu değilse eğer!