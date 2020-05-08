Ah be Hayat!

ESKİ Hayat Dergilerini karıştırıyorum.

Tevfik Fikret'in 100'üncü doğum gününe rastgelen 1968 yılında bütün dünyada "Tevfik Fikret Yılı" ilan edilmiş.

Yabancı ülkelerde değerli şairimizin sanatı ve kişiliği hakkında konferanslar düzenleniyor.

O konferansları Orhan Pamuk'un ödül törenine değişmem.

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O yıllar Şadi Yazgan adlı yüksek mühendis av için İstanbul'dan kalkıp Afrika'ya gitmiş, öldürdüğü zebra kanlar içinde yatarken gururla poz vermiş.

İstanbul'a dönüşünde öldürdüğü zebranın derisini evine kıymetli bir halı gibi serdiği yazılı.

18 yaşındaki kızının derdine bakın, "bu posttan bana manto yapalım baba!" Sonraki resimde 1250 lira karşılığında öldürdüğü filin dişleri elinde ve resim altında "bir avcı için bundan güzel his olamaz" diye yazıyor.

Filin ayaklarını kesmiş ve bir ayağın içini oyup evine şemsiyelik yapmış.

Avcılığa spor diyorlar ya canlara kurşun sıkmanın neresinin spor olduğunu bugün de görebiliyoruz!

Su içmeye inen geyikleri öldüren katillerle!

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Sokakta dilenenler toplatılmış.

İstanbul'un dilenciler kralı 9 çocuklu Bozo Gündoğdu 100 yaşının üzerinde. Üç apartmanı ve bankada yüklü parası olduğu ortaya çıkarılmış.

Dilenciler kraliçesi 63 yaşındaki Valentin Pavlooğlu saatte 20 lira kazanıyor Kurtuluş'ta iki apartmanı var.

"Yoksul şahsiyet" denilen şey bu.

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Haberin başlığı; "hizmetçi derdine ve ev işine paydos." 1967 yılı kocaman resimler ve haberin özü; "bir kadın kadar zarif robot yaptılar." Amerika'da imal edilen hizmetkar robotun el ve kol hareketleri bel büküp diz kırması bir insandan farksız diye yorumlanırken, bu haberle kenarından köşesinden kadınlara taş da atılmış.

"Üstelik robotun yüzü hep gülümsüyor ve hiçbir şeye itiraz etmiyor."

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60'lı yıllardan bir evlenme ilanı dikkatimi çekti.

"31 yaşında 1.70 boyda 64 kiloda mütenasip vücutlu, bir metre uzunluğunda sarı saçları herkesin beğendiği hiç evlenmemiş bir kızım.

Üniversite mezunuyum. Şahane katlarım arsalarım Mercedes arabam var. 35-45 yaşlarında yüksek tahsilli 1.80 boyda çok zengin hiç evlenmemiş ciddi yakışıklı bir beyle evlenmek istiyorum."

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Oysa en yıllar en sevdiğim şarkıydı; "parayla saadet olmaz!"

İKİSİ DE!

Çin'e karşı küresel anlamda tepkiler yoğunlaşırken, Çin'in yalnızlığı yeni biyolojik silahların ve olası bir savaşın temelini atacaktır.

Amerika bu savaşı "propagandayla" başlattı bile.

Çin ve Amerika insanlık düşmanıdır.

Bundan sonra dünyanın nefesini kesecek olan da onlardan biridir.

MUTLULUK TAKVİMİ

İhtiyacı olan insanları bul.

Markette fiyatları kontrol et.

Disiplini elden bırakma.

Deliler gibi sevdiğin

Bir bakmışsın elin olmuş

Senin canını verdiğin

Başkasına gelin olmuş

Sen çekmişsin cefasını

Eller sürmüş sefasını

Bir bakmışsın koluna

Takıp gelmiş başkasını

Aşkta mağlup olanlar

Boynu bükük kalanlar

Sevip de kahrolanlar

Unutmak da zaferdir

Hakkı YALÇIN