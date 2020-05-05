Kirli eller!

EMZİRDİĞİ virüsü besleyip büyüten kesinlikle Çin.

O yüzden kansızlığından emin olduğumuz ülkeler arasında Amerika ikinci sıraya düştü; lider Çin!

Virüs uyarısı yaptıktan sonra susturulmak istenen Çinli doktorun ölümü sıradan bir ölüm değildi.

Bu doktor virüsü aralık ayında fark ettiğinde Dünya Sağlık Örgütü kasadaki paralarını sayıyordu.

O yüzden Çin'in suç ortağı virüsü örtbas eden Dünya Sağlık Örgütü'dür!

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Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018- 2019 yılı belirlenen bütçesi 5.6 milyar dolardı.

Bu bütçenin yüzde 4'ü sağlık için harcandı yüzde 8'i seyahat harcamaları için.

O seyahat harcamaları dostlar alışverişte görsün konulu konferanslara gitti.

Çünkü bu örgüt Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsüne karşı da erken hareket etmediği için büyük eleştiri almıştı.

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İnsanlığı küçük düşüren büyük örgütler dünyanın seyrini de değiştirmiştir.

Birleşmiş Milletlerin ne işe yaradığını Bosna'da gördük Filistin'de Irak'ta Suriye'de.

Onları İsrail'e Amerika'ya uşaklık ederken de gördük.

Dünyada evini terk eden mülteci sayısı 100 milyona yaklaşıyor bunların yarısı çocuk.

Nerede bu Birleşmiş Milletler?

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Virüsten binlerce insan öldü, gencecik doktorlar hemşireler.

Delikanlılar, genç kızlar, sevdikleriyle vedalaşamayan yaşlılar.

Ve daha nicelerini bekliyor ölüm!

Milyonlarca insanın ekmeğine kan doğrayan ekonomik yıkım da ayrı bir konu!

Dünyayı zehir tarlasına dönüştüren eller beş parmaklı ve eldivenli.

O eller tuşlara da dokundu biyolojik puştluklara da!

Sonra da birbirleriyle tokalaştılar, biyolojik zaferlerini kutlamak için!

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Dünyanın dörtte üçü su.

Bugünlerde sular birkaç santim daha yükseldi.

Gözyaşı kanalları zaten tıka basa doldu.

Tabiat ananın ve virüsü ürettiği söylenen hayvanların hiçbir suçu yok.

Bu dünyanın bozulmasına sebep olan bütün haller kirli insanların elinden oldu.

ŞAKA GİBİ!

İnsan beyni için en zararlı yiyeceklerden biri olarak "yumurtayı" icat ettiler.

Bunlara da bilim insanı deniyor, "günde 10 tane yumurta yiyin" diyene de.

Nasılsa yumurta tavuktan çıkıyor tavuk yumurtadan!

Bu üst düzey beyne sahip bilim insanları da (!) üç beş ayda bir harika buluşlarıyla karşımıza çıkıyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Şaka bile olsa kimseyi aşağılama

Evde kahve falına baktır.

Yabancı ülkelerin haberlerini de takip et.

Ruhunu dinlendir

Nasıl anlatsam

Bilmem ki nasıl

Ben doğdum doğalı

Aşkta kayıbım

Yakışmaz diyene

Yakışmaz asıl

Ağlamak ayıpsa

Benim ayıbım

Aşka düşen ağlar

Elinde değil

Vefasız bir aşkın

Ahiretinde

Doğarken öğrendim

Ben ağlamayı

Hepimiz insanız

Nihayetinde

Hakkı YALÇIN