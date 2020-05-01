Gençlik halleri

ESKİ resimleri karıştırıyordum bir resmimden dışarı çıktım.

Üniversiteyi yeni bitirmişim, biletsiz yolculuklar yapardım nereye olursa.

O zamanlar bakkallar vardı insanları kazıklayan süpermarketler değil.

Bir arkadaşım vardı İzmit'ten mektuplar yollardı sütlü kahve tadında.

Bir başkasının gurbet treninde havada kalmış elleri.

O yüzden her resmin bir anısı var bende.

Ölü ya da diri!

*****

Durmadan fotoğraf çekerdim özellikle sahil beldelerinde.

Hala duruyor insanların avuçlarına batan güneşi sığdırdığım fotoğraf kareleri.

Gözlerim bilgisayarla tanışmamış, iki parmakla daktilo sihrindeyim.

Sokakta tanımadığı biri hapşırsa "çok yaşa" derdi herkes, cümlemizde insanlığın halleri.

Uyanmak için okurduk kitapları uyumak için değil.

Aşk kalbimi titretirdi ama sırtımda ekmek küfesi.

Gömleğim alevden kalbim firari!

*****

İstanbul kazan ben kepçeydim magazin muhabiriyken.

O zaman da sevmezdim pis herifleri ama magazin dünyasında çoktular.

Sosyal medya mezbahaları yok cep telefonları yok.

Randevusuna dakik insanlar, herkes sözünün eri.

Şarkı sözü yazmaya o yıllarda başlamıştım.

Kimsenin şarkısına yazılmadım ama yaşadıklarımı çok yazdım.

"Senin yüreğinde aşk bitmez" demişti kadının biri.

*****

Hey gidi yıllar.

Böbreğini satmış bir adam tanımıştım gençliğimde.

"Canım sağ olsun" demişti "o parayla çocuğumu okuttum." Tozlanmış gençliğimin en özel izlerinden biridir o adam.

Cem Karaca'nın Resimdeki Gözyaşları'nı dinlerken bir gün hayattan bir teselli arayacağımı da biliyordum eski resimlere bakacağımı da.

Ama bir virüsün dünyayı toz duman edeceğini düşünmemiştim.

Şimdilerde bu virüs belasından uzaklaşmak için arada bir eski resimleri karıştırıyorum.

O resimlerden çıkıp geziniyor sonra resimlerin içine giriyorum yeniden.

Ne yapalım bunlar da yaşlılığın gençlik halleri!

LÜTFEN DİSİPLİN!

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamalarına bakınca insan huzur buluyor.

Ama onca emeklere saygı adına tedbirini bir an olsun elden bırakmamak meselenin ilk şartı.

O yüzden şimdi disiplin zamanı.

Mayıs'ı ve Haziran'ı da atlatırsak güzel günler göreceğiz.

Bütün dünya aşıyı arıyor elbet birileri bulacak.

Ve hızlı bir tren gibi bu kötü günler de önümüzden geçip gidecek.

MUTLULUK TAKVİMİ

Kurallara kayıtsız şartsız uy.

Klasikleri yeniden oku.

Evi baharla havalandır.

Çocukları haberlerden uzak tut.

Seninle ayrılık

Yolcusu olduk

Kaderin rüzgarı

Tersten esiyor

Ağzı var dili yok

Hatıraların

Uzak şehirlere

Bilet kesiyor

Bu masalda suçlu

Aramayalım

Biz de yavaş yavaş

Azaldık sanki

Şu yalan dünyada

Her şeyimizi

Kaybetmek için

Kazandık belki

Hakkı YALÇIN