Vicdan!

İFTAR saatinde atılan Ramazan toplarını cennetin zili sayıp, kandil yandı diye evlere koşan güzellikleri gördük biz.a Ramazan çocukluğumuzun ilk sevgilisiydi.

Mahalle kültüründen kalan en saf sevdanın resmi.

Omuzlardaki meleklerin sesine kulak verip iyiliğin kapılarını çalmak.

İnsanlığın amacı yaşatmaktır öldürmek değil!

Biz öyle gördük.

*****

"Neden hep geçmişi özlüyorum?" diye soruyorum kendime.

Hayat filminin ilk yarısı güzeldi, yoksulduk ama özgürdük.

İnsanlar haysiyette zengin.

İftar saatlerinde gelen dilenciler bile evlerdeki sofralara davet edilirdi.

Ne vahşetinden korkulurdu erkeklerin ne dehşetinden.

Her biri Tanrı misafiri sayılırdı.

Şimdiki zamanın niyeti belliyken, geçmiş zamanların masumiyetini gelecek zamanda bulmak imkansızdır.

*****

Geçenlerde bir arkadaşım sordu.

"Toprağa verdiğimiz sevdiklerimiz mi daha çok?

Yaşayan dostlarımız mı?" Saydım, toprağa verdiklerimiz yaşayan dostlarımızdan daha çok.

Bu demektir ki dostlarımızı erken kaybediyoruz ve hiçbirimiz ölümsüz değiliz.

İhtirasın haksızlığın bedelini ödemeye fırsatımız bile olmayabilir.

Sayılı günleri yaşarken.

*****

Ölümden korkanların hayatta kalma şansı cesurlardan daha fazla değildir.

Azla yetinmeyenlerin fazlalıklarının kurbanı olmaları da söz konusu.

Onlara sormak lazım; parayı görünce ne çok şeyi unuttunuz da hangi yoksulun elini tuttunuz?

Kimin ömrünü diktiniz?

En son ne zaman derin bir yolculuğa çıktınız?

Vicdanınızın eşliğinde!

*****

Bilinmelidir ki insanı sadece ölüm terbiye etmez.

Yaşarken bunu başarmak gerekir.

*****

El üstünde veda ederken bile hayatımız gözaltındadır.

Gökyüzünde naklen yaşıyoruz, nakden yaşayanlar için bunun hükmü olmayabilir ama hayat bazen geç kalmaktır.

Onurlu bir ölüme bile!

SALDIRI!

Hala sağlık çalışanlarına saldırı yapılıyor.

Bunun adı; ölüme teşebbüs ama her şey lafta.

Olay şiddetle kınanıyor gerisi boş!

İnsanlığını sınamayanların bol olduğu bir ülkede onlar kınansa ne olur?

Bu ülkede insanlara saldırmak en anlamlı yaşam biçimidir.

Hem fiziki saldırı hem ruhsal saldırı.

Koronavirüs bir gün gider ama bu virüsleri imha etmek mümkün değildir.

Onlardaki virüs kalbin derinliklerine inmiştir.

MUTLULUK TAKVİMİ

Günlük rengini seç.

Sessizliği dinle.

Sosyal mesafeyi koru.

Sokak hayvanlarını unutma.

Çocuklara dama oynamayı öğret.

Dün gece bu şehri

Seller götürdü

Sen ağlıyorsun sandım

Sabaha karşı

Yağmur dindi

Sen bilemezsin

Benim bütün dualarım

Senin içindi

Ey benim sevmeleri

Anneme benzeyenim

Ben seni hiçbir zaman

Bu kadar özlemedimç

Ey benim gözlerimi

Avucuna yumduğum

Senden sonra kimseyi

Sevmedim sevemedim

Hakkı YALÇIN