RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim
HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 28 Nisan 2020, Salı

Karanfil

FUTBOL mesaj gönderiyor "Haziran'da buluşalım" diyor.
Seyircisiz de olsa özlem dinsin.
Yeniden doğsun çocukların gözlerindeki futbol güneşi.
Kalan maçları dantel gibi işleyelim.
Yaz bitmeden çektirelim lig sonu manzaralarının resimlerini.
Bedenimiz kadar ruhlarımıza giydirelim formaları.

***

Gördük ki, çocukların futbol sevdasını hiçbir teknolojik oyunla telafi edebilmek mümkün değil.
Onlara maçlara gidemese de alkışlarını televizyon karşısından gönderebilir.
Sokaklarda parklarda arkadaşlarıyla paylaşır sevincini ve hüznünü.
Bırakalım velveleye versinler ortalığı.
Onların seslerini özledik.

***

Dünyevi gerçekler büyüklere kalsın çocukların en güzel masalıdır futbol.
Kaç teneffüs alacakları var hayattan.
Haziran'dan sonra tabiat onlara yine açık büfe olsun.
Kim şampiyon olursa olsun alkışlar da hazır olsun!

***

Haziran; "sakın geç kalmayın" diye fısıldıyor.
Ama bir not iliştirmiş büyükler için.
Futbolcular, teknik direktörler ve başkanlar için!
"Yine ağızlarını çirkin sözcüklerle çalkalamak için gelecekseniz yine birbirinizi yiyecekseniz hiç gelmeyin!" Herkesin ağzında karanfil olsun.
Unutmayın ki karanfil gece gündüz su ister, kurursa ve darılırsa bir daha barışmaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Karanfil
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ