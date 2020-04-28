Seyircisiz de olsa özlem dinsin.
Yeniden doğsun çocukların gözlerindeki futbol güneşi.
Kalan maçları dantel gibi işleyelim.
Yaz bitmeden çektirelim lig sonu manzaralarının resimlerini.
Bedenimiz kadar ruhlarımıza giydirelim formaları.
***Gördük ki, çocukların futbol sevdasını hiçbir teknolojik oyunla telafi edebilmek mümkün değil.
Onlara maçlara gidemese de alkışlarını televizyon karşısından gönderebilir.
Sokaklarda parklarda arkadaşlarıyla paylaşır sevincini ve hüznünü.
Bırakalım velveleye versinler ortalığı.
Onların seslerini özledik.
***Dünyevi gerçekler büyüklere kalsın çocukların en güzel masalıdır futbol.
Kaç teneffüs alacakları var hayattan.
Haziran'dan sonra tabiat onlara yine açık büfe olsun.
Kim şampiyon olursa olsun alkışlar da hazır olsun!
***Haziran; "sakın geç kalmayın" diye fısıldıyor.
Ama bir not iliştirmiş büyükler için.
Futbolcular, teknik direktörler ve başkanlar için!
"Yine ağızlarını çirkin sözcüklerle çalkalamak için gelecekseniz yine birbirinizi yiyecekseniz hiç gelmeyin!" Herkesin ağzında karanfil olsun.
Unutmayın ki karanfil gece gündüz su ister, kurursa ve darılırsa bir daha barışmaz.