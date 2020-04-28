Hayatın koynu!

VİRÜSÜN canına okumak için elbette aşıya ihtiyacımız var ama tedbiri elden bırakmadığımız zaman virüsün etkilerini azaltmayı başarabiliyoruz.

Virüs tarihe dayanamaz virüs dirence de dayanamaz.

Ama bir anlık boşluğumuzu bekliyor hele meseleyi hafife alırsak.

Hepimiz hayatın kiracısıyız diye virüse mi vereceğiz kozlarımızı?

*****

Nereye baksak bir sessizlik.

Şu anda hayatımızı virüs biçimliyor.

Hepimizde bir burukluk hayata kırıklık.

Bir sinema salonundayız sanki; matine umut suare ölüm!

Akşam haberlerinde gözlerimizin önünden ölülerin sayıldığı hüzünlü bir resim geçiyor.

Sadece "sayıyoruz" onları isimlerini bile bilmiyoruz.

Bunlar da geçecek biliyoruz ama elden ayaktan da düşüyor insan, ölüm denen sonsuzluğa düşünce.

*****

Ölen insanları düşünüyorum.

Cenazeleri bile yok.

Bir şekilde virüs mikrobunu kaptılar ve güçleri yetmedi.

Düşünüyorum da hayat mı onlardan alacaklıydı onlar mı virüsten?

Hesap kapanırken neyin hükmü olur diyoruz ama pencereyi kapatır gibi kapanmıyor yaralar.

Nice evlerde nasıl da büyük yangınlar olmuştur kim bilir!

*****

Onlar duvar saatine bile bakamayan kadersiz ömrün yolcuları.

Virüsün "teslim ol" çağrılarına nasıl direndiler kim bilir?

O insanlar istemez miydi aydınlık sabahlara uyanmayı?

O insanlar istemez miydi baharı içine çekmeyi, mavi akşamlarda şarkılar söylemeyi.

Sevdikleriyle vedalaşamadılar bile.

*****

Virüsler gelir geçer ama sevginin ve disiplinin bittiği yerde yaşamak iptaldir!

O yüzden kurallara uyduğumuzda tedbiri elden bırakmadığımızda ölü sayılarının azaldığını da görüyoruz.

Virüsten ölen insanlar korosu da hep birlikte haykırıyordur; "evinizden çıkmayın tedbiri elden bırakmayın!" Çünkü hata payı kabul etmiyor virüs.

*****

Ölen insanların gözleri arkada kalmıştır, fotoğrafları kalmıştır geriye, bıraktıkları tatlı anılar.

Ve hıçkırık sesleri.

O insanlar ister miydi sevdiklerini boynu bükük bırakmayı.

O insanlar ister miydi bu hayatın koynundan çıkmayı!

DRAMATİK!

Geçen haftanın en dramatik haberlerinden biri, günlük işlerde çalışan ve koronovirüs nedeniyle iş bulamayan Bengladeşli bir annenin 1 yaşındaki bebeğine süt alabilmek için saçlarını kestirip satmasıydı.

Türk parasıyla hesaplarsak 15 lira.

O kadının saçları uzar da o saçın kesilmesine izin verip satın alan alçak virüsten de beterdir desek ne yazar!

Böyle kansızlar dünyanın her yerinde var. O kesilen saçları o kansıza yedirseler keşke!

Fiyatına uygun biçimde!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara yazlık hayaller kur.

Tedbiri elden bırakma.

Yoksul insana yardım et.

Ekranda bilgi sahibi olanı dinle.

Kahreden bir efkar

Sevgimden kalan

Hem aşka sitem var

Hem sonsuz nefret

Boyumdan büyükmüş

Düşlerim meğer

Harcanan yıllarım

Kullara ibret

Bilmem kaç kulaçtı

Hayatın suyu

Yüreğim sürgünde

Geceler boyu

Şimdi gözlerimde

Dipsiz bir kuyu

Dağlara taşlara

Yollara ibret

Hakkı YALÇIN