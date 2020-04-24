Ramazan

AÇLIK, insanın ruhunda açılan en derin yaradır.

Yıldızlardan su damlıyor görebilene.

Hala namuslu yüreklerde eski zaman masalları hüküm sürüyor.

Yüreğimize su serpen komşuluğu ayakta tutabilmek için çırpınanlarımız çok ama herkeste aynı vicdan yok.

Bütün çirkinlikleri ustaca dokuyor da vaktin dolduğunu anlamadan kendi ölümüne rahmet okuttuğunu biliyor mudur bazıları?

*****

Fahiş fiyatlarla kan emen fırsatçılar bu günlerde bile boş durmuyorlar.

Şerefsizlikle kardeş olan maddi boyutlar insanları asaletten soyutlar.

Kurnaz bezirganlığı terk etmenin tam zamanı.

Zombi olmanın alemi yok.

Parayı bulmaktan başka amacı yoktur da boynunun borcunu ödemekten kaçacağını mı zannediyordur bazıları.

*****

Kendi zaafları için başkalarını harcamaktan kaçınmayanların her yerde tanımı aynı.

Kendilerinin hayatta kalmaları onların yaşamaları için tek sebep.

Oysa iyilik yapmak için fırsat bu fırsat.

Biz buralara destanlardan geldik.

Elini soysuzluğa uzatmanın alemi yok.

Başkalarındaki kötü tarafları benimsemekten kendindeki iyi tarafları yok ettiğini düşünüyor mudur bazıları?

*****

Virüse karşı verilen mücadelenin bile hakkını vermiyorlar.

Virüsten rant elde etmekle toplumsal infial yaratmak arasında ceylanı parçalamak isteyen çakallar gibiler.

Tuzları kuru diye gözlerinin "yaşlanmayacağını" zannediyorlar.

Oysa insanlığa dönmenin tam sırası.

Maskelerle eldivenlerle virüse karşı kuşanırken içindeki kötü düşüncelerden boşanması gerektiğinin bilincinde midir bazıları?

*****

Ramazan'ın öznesi yardımlaşmak.

Oruç; ibadet kadar açın halinden anlamak, içinden geçtiğimiz ömrün sonundaki gerçekleri de hesaba katmaktır.

Bu dünyada varlığımız şaka gibi!

Ramazan'da bile saatlerini bencilliğe kuruyor da hayatın kendisine neler getireceğini düşünüyor mudur bazıları?

Oysa kardeşlik kitabının en güzel sayfasıdır Ramazan.

SİSLİ MEVSİM

Sisli bir mevsimin içinden geçiyoruz şu sıra.

Ölüp gittiğimizde cenaze törenimizin bile olmayacağı bir hayat gerçeği var önümüzde.

Hepimizde aynı korku;

"sevdiklerimize bir şey olursa." Oysa umurunda mı virüsün bir can daha kaybolursa.

MUTLULUK TAKVİMİ

Hayatını sorgula.

Sabahları jimnastik yap.

Kurallara uy.

Yaşadığın evin gönlünü al.

Eski resimlerin içinde kaybol.

Beni seven kadınlar

Şu üç günlük dünyada

Bir masal yaşattılar

Bir deniz kabuğunda

Saklandık geceleri

Camın gözünde buğu

Silmedim izlerini

Açıldık denizlere

Yelkenimi diktiler

Sonra bir fırtınada

Kaybolup da gittiler

Ama biri vardı ki

O hançeri sırtıma

Nasıl saplayıp gitti

Onu affedemedim

Hakkı YALÇIN