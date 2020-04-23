Bu gece dokuzda

BUGÜN 23 Nisan.

Ne kadar maviyiz ne kadar umutlu!

Dünyada bayramı olan tek çocuk bizim çocuklarımız.

Geleceğe açık pencerelere çocuklarımızın resimlerini asıyoruz.

Rozetler yakamızda!

Hayallerindeki uçurtma şenliklerine katılsınlar diye teneffüs zillerini çalıyoruz çocuklar için.

Hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşımızı haykırıyoruz bu gece saat dokuzda.

*****

Bugün 23 Nisan.

Ne kadar maviyiz ne kadar pembe!

Onlar şu sıralar sokakları ve çiçekleri düşleyen masum esirler.

Bilgisayarları açık kitapları aralık ama akıllarında ne ders hesapları var ne kesirler.

Onların alfabeleri anne.

Biliyoruz ki hayalleri yazda!

Bir pamuk gibi okşuyoruz yüzlerini.

Bir çiçek nasıl tutuluyorsa en narin yerinden çocukları da öyle tutuyoruz ellerinden.

Hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşımızı okuyoruz bu gece saat dokuzda!

*****

Çocuklarımızı evimizdeki koltuğa oturtuyor "buyurun" diyoruz "bugün sizin gününüz." Cicilerini giydiriyoruz okula gider gibi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kocaman fotoğrafı duruyor karşılarında, saygı duruşlarını izliyoruz.

Camları sonuna kadar açıp haykırıyoruz bütün dünya duysun diye.

Provasını yapmaya bile gerek yok;

"23 Nisan hiç bu kadar görkemli kutlanmadı" diyoruz.

Birbirimize dokunamasak da ülke ruhu buluşuyor yetmez mi; komşularımızla milletimizle omuz omuza.

Hep bir ağızdan balkonlardan İstiklal Marşımızı okuyoruz bu gece saat dokuzda.

*****

Bugün 23 Nisan.

Ne kadar kırmızıyız ne kadar beyaz.

Bayraklarımızı astık camlarımıza.

Gündüz avuçladığımız güneşi evlerimize doldurduk.

Mavi nurdan bir ırmak gölgede bir salıncak üzerinde merdivenle gökyüzüne çıkarıyoruz çocuklarımızı.

Virüsün canı cehenneme!

Mesele çocuk olduğunda ve İstiklal Marşı'nı okurken bir nefeslik bile mesafe bırakmıyoruz aramızda.

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzüncü yıldönümü için hem çocuklarımızın bayramı için balkonlardan İstiklal Marşımızı okuyoruz hep bir ağızdan!

Bu gece saat dokuzda

KANI BOZUKLAR!

Dünya Sağlık Örgütü "asıl tehlike gelecek" diyor.

Virüsün ilk zamanlarında Çin denen çıyanla bir olup ilk günlerde virüsü gizleyenler, ödenekler kesildiği zaman felaket tellallığı yapıyor.

Onların dertleri para!

Kanı bozuk adamların yönettiği kurumlara zerre kadar saygı duymadığımızı beyan ediyoruz.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bu gece saat dokuzda camlarını aç ve haykır.

Çocukları omuzlarına al.

Virüse karşı tedbirli olmaktan asla vazgeçme.

Camları bayrakla süsle.

Yıldızlar gece lambası

Biz her akşam bakardık

Ahşap merdivenlerden

Sanki aşka çıkardık

İpek mendil tutardık

Sevdanın gözyaşına

Yetişmek ne mümkündü

Hayatın telaşına

Boş bir kubbede kaldı

O eski hoş sedalar

Gözü yaşlı bir masal

Cumbalı hatıralar

Çocukluğumuz duruyor

Yazlık sinemalarda

Elde kaldı biletler

Hala bizi hatırlayan

Birileri yaşıyorsa

Kalbimize emanetler

Hakkı YALÇIN