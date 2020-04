Teşekkürler Cumhurbaşkanım!

DÜN sabah Amerikan CNN'de büyük bir haber vardı.

"Türkiye, İngiltere'ye 84 ton tıbbi yardım gönderdi." Bütün gün alt bu haber altyazı olarak da geçti.

"Ey güzel ülkem" dedim, "bizlerin kötü gününde yanında olmayanlara bile bizler böyle günlerde yardım elimizi uzatacak kadar yürekli bir ülkeyiz." Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karanlık bir dünyada ışık devşiren yanına baktım.

İtalya, Fransa ve İspanya'dan sonra İngiltere'ye bile nefes katmanın aslan payını ona ayırdım.

"Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım" dedim, "uçurduğunuz güvercinler için."

*****

Bir önceki gece Miami'deki Fisher Adası zenginleri Miami Sağlık Üniversite'sinden 15 dakikada sonuç veren binlerce test satın aldılar.

Satın almak için aslında paralarıyla o testleri çaldılar.

Parası olmayanların canını alıyor da böyle kanı bozuk zenginlere it gibi sırıtıyor virüs öyle mi?

*****

Afrika'da her on saniyede bir çocuk ölürken ceplerinde akrep taşıyanlar şimdi virüsle mücadele etmek için trilyonlarca dolar bütçe ayırıyorlar.

Çocuklara kıyanlara gıkını çıkarmayan Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler parayla nikah kıyıyor!

Dünya tehdit altındaymış.

Kurumların başına yerleştirilen cellatlar el üstündeyse ne bekliyordunuz?

*****

Kim emdi bu dünyanın nektarını?

Kanını kim emdi çocukların?

Ve kim izin verdi virüslerin üremesine insanlığın yok edilmesine?

Bakışlarıyla aynaları bile kirletenler virüsten ders alıp dünyayı temiz mi bırakacaklar?

*****

Şimdi bazı ülkeler kendi insanlarını bile ölüme davet ediyor; "herkes virüsle tanışmalı ve bağışıklığını sınamalı" diyorlar.

Virüse müşteri arıyorlar, ölen ölsün kalan kalsın misali.

Çocukların olası ölüm oranını bile hesaplamışlar; "yüzde 2." Bu dünyanın kaç ölüye ihtiyacı var onu da söylesinler bilelim.

Bir insanın ölümü kaç insanın ölümüdür onun hesabını da kara vicdanlarına bırakalım.

*****

Çok güçlü devletlerin bile yardımına koşabilecek kadar yürek zengini olduğumuz için, bu zaman diliminde dünyada öne çıkan tek liderin Tayyip Erdoğan olduğunu haykırmaktan gurur duyuyorum.

ŞU İKİ HAFTA!

Önümüzdeki iki hafta çok önemli.

Pik yapmanın kıyısındayız o yüzden tedbiri ikiye katlamalıyız.

Hala sokağa çıkma yasağını bile ihlal edenler var ama toplumun genelinde bir disiplin hakim.

O disiplin virüse karşı kalkan oldukça umut da büyüyecektir.

Bu günler de geçecek emin olun.

Hele şu iki haftayı bir atlatalım da!

MUTLULUK TAKVİMİ

Disiplini elden bırakma.

Çocuklara umut aşıla.

Belgesel izle.

Ev işlerine yardımcı ol.

Bu şehirde yaralı

Birini bıraktın

O gün bugündür yüzü

Gülmeyi bilmez

Şarkıları yasta

Kalbinden hasta

Senden başkasını

Sevmeyi bilmez

Yokluğunda kanayan

Bir şehirdir gözlerim

Gözlerimde çoğalan

Bir nehirdir gözlerim

Yarım kalan sevdamız

Ağlarken başucumda

Tek başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Hakkı YALÇIN