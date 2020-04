Onlar canlarımız!

NEFRET denizinde yüzenlerimiz vardı.

Kadınları çocukları üzenlerimiz, insanlığın derisini yüzenlerimiz.

Parayı bulma adına her türlü çirkinliğe hükmedenlerimiz.

İnsani değerleri mahvedenlerimiz.

Onlar şimdi ne yapıyor?

Vicdan muhasebesi mi?

*****

İki kaşının arasına silah çatanlarımız vardı.

Karşıdan karşıya geçerken bile tozu dumana katanlarımız.

Komşusu can çekişirken yan gelip yatanlarımız.

Bir duble viskiye fit olanlarımız üç kuruşluk çıkar uğruna it olanlarımız.

Onlar şimdi ne yapıyor?

Virüs muharebesi mi?

*****

Kadınlarımızı dövenlerimiz vardı, çocuklarımıza taciz edenleri bile övenlerimiz.

Kirli atletiyle sokağa çıkıp ona buna sövenlerimiz.

Otobüslerde genç kızlarımıza sürtünenlerimiz.

Sosyal medya mezbahalarında insanları linç eden çetelerimiz.

Onlar şimdi ne yapıyor?

İnsanlığın muhakemesini mi?

*****

Elindeki gitarla sokakta şarkı söyleyen şarkıcılarımız var, evinden verdiği konserle insan hayatını süsleyen akademisyen müzisyenlerimiz.

Sokak hayvanlarını besleyenlerimiz.

Fırıncılarımız, eczacılarımız otobüs ve taksi şoförlerimiz var.

Her gün işinin başında olanlarımız, şehirlerin gözü kulağı olanlarımız.

Düşük maaşlarla çalışıp insanlığa büyük yarar sağlayanlarımız.

*****

Ölümle kuşatılmış bir dünyada başkalarını yaşatmak için ölümle burun buruna yaşayanlarımız var.

Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımız.

Kapı kapı dolaşıp yoksulların derdine düşenlerimiz var.

Her gün sokaklarda insanların kurallara uyması için didinen polislerimiz, bekçilerimiz, zabıtalarımız askerlerimiz.

Her gün temizlik yapan belediye ve apartman görevlilerimiz.

Hala fahiş fiyatla vatandaşın kanını emenlerin peşine düşenlerimiz.

Adı bilinmeyen nice kahramanlarımız var.

*****

Ne varsa onlarda var.

Onlar bizim canlarımız

KİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler, Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne yaptığı ödeneği kesmesine tepki gösteriyor.

Elbette ödenek kesme zamanı değil.

Ama çocukların üzerine bombalar yağarken, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de insanlar katledilirken kılını kıpırdamayan Birleşmiş Milletler şimdi varlığına mühür basıyor öyle mi?

Meselenin içine para girdiği zaman ortaya çıkanların bizim gözümüzde üç paralık değeri yoktur.

Ödenek kesilirken değil insanlar kesilirken ayağa kalkacaklardı.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara komik hikayeler anlat.

Cam kenarındaki çiçeklerle konuş.

Ayna karşısında yüz jimnastiği yap.

Bir dünya yarattı

İnsanlar için

Kalplerden kin değil

Sevgi bekledi

Mutluluğa doğru

Uzansın eller

Allah insanlara

Seviniz dedi

Kalplerden nefreti

Silip yeniden

Bir sevgi yumağı

Olup da birden

Çirkinmiş güzelmiş

Hiç düşünmeden

Allah insanlara

Seviniz dedi

Hakkı YALÇIN