Levha!

ŞU sıralar bir insanın sevdiklerine armağan edebilecekleri en değerli gerçek; virüse yakalanmamak!

Yaşamak yaşatmakla kardeştir!

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Düşünüyorum da o kadar uyarıldıkları halde hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını linç edenlerin ya kulak zarı iltihabı var ya da suç mahallini seven katillerle kan bağı!

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Eşyaların sahibine olan sadakatini o evin içinde yaşayan bilir.

Hep aynı koltuktan sokağı seyreden yaşlı birinin insanlardan göremediği sadakati bir koltukta bulabilmesi insanlık adına nasıl da utanç vericidir aslında!

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Hiçbir ayna insanlara sırtını dönmemiştir de insanların elindeki hançerler genelde sırta saplanmıştır.

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Bu dünyada dostluğun terkisi boş.

Haktan hukuktan anlamasa da şu sıralar bizim en yakın dostumuz; dezenfektan!

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Konuşma balonlarının da içi boş!

Balonu olmayan çocukluktan gelenlerin o balonu elinden kaçırmanın nasıl bir duygu olduğunu öğrenememiş olması, ekranlarda "kafalarını şişiren" soytarılarla ödeştirilecek bir gerçek değildir.

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Dünya Sağlık Örgütü; ihanetin Çin'e düşen gölgesi olarak suçlanıyor!

Virüsün etkilerini azaltacağına gecikmeyi çoğaltması şüpheleri güçlendiriyor.

Çünkü kapitalizmin istediği son şeydir; yaşatmak!

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Bu dünyayı insan bozdu.

İnsanlara hayatta en iyi yapabileceği işler verilse bile dünyanın güzel olma ihtimali yoktur.

Herkes kendi adına bir ağaç dikmedikçe virüslerle baş etmenin de imkanı yoktur.

Ağaçla virüs neyin bağlantısı mı?

Solunum cihazlarında pompalanan oksijenin!

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Hayata darılmanın sırası değil.

Her sabah yüzümü umutla yıkarken görmek istediğim tek levha!

"Virüs giremez!"

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Ama yasakların cezbedici bir yanı vardır.

Hele kurallara uyulmayıp kapılar açık bırakılıyorsa!

FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın her akşam medyanın önündeki duruşuna bakıyorum.

Evimizin çalışkan ve iyi kalpli insanı.

Sakin ve dingin kendinden emin.

Bilgisiyle görgüsüyle her sorunun karşılığını verirken, gereksiz sorularda bile duruşunu hiç bozmuyor.

Zor bir dönemden geçerken kimsenin işi kolay değil.

Fahrettin Koca'nın hakkını verirken kendisine duyduğum güveni de belirtmek istedim.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara kendi çocukluğunu anlat.

70'li yılların şarkılarını dinle.

Zor durumdaki dostlarını ara.

Hepinizin bu şehirde

Bir sevdası olmuştur

Hasrete gün sayıp

Gururdan caydığınız

Aşka voltalar atıp

Sokaklarda yattığınız

Onlar da olmuştur ama

Bir meydan savaşına

Girer gibi en önde

Vurulup düştüğünüz

Olmamıştır muhakkak

Düştüm eline

Bu sevda yalnızca benim

Böyle yaşandı böyle biline

Hakkı YALÇIN