Yaşamak!

KAPILARIN önündeki çöplerden çıkardığı hayatı torbasına koydu, hayallerindeki kazancı cebine koydu belki.

30'lu yaşlarda bir adam çöp toplayarak yaşıyor.

Düşündüm de onun hayatında virüs nerede?

O adam çöplerin arasında bizler pencerede.

Gel de mutluluğun resmini yap!

Sadece virüsün yargılandığı bir zaman diliminde onun nefesi açlık kokuyordu belki.

Evlerde yemek kokuları yayılırken tencerede!

*****

Televizyonlarda 6 kişilik çok bilmiş kafile bir meseleyi bile tartışamıyordu.

Ne konuşma dilleri vardı ne bilgileri.

Korkuları besliyordu onlar, tuzu kuru hayatlarına mahsuben!

Onların ortaya yaydıkları çöplere çöp konteynerleri bile nafile!

*****

Belki bir imdat çağrısı hissettim de oturduğum yerde yolun karşı tarafında bir kadın mendil satardı onu merak ettim.

Ne yapar ne eder ne yer ne içer?

Gittim baktım aynı yerde tek başına duruyor.

Gönlümden kopanı kadına uzattım, bana mendilini uzatırken "korkmayın temizdir" dedi.

Cebimdeki küçük dezenfektanı kendisine hediye ettim gülümsedi.

Ölmekle yaşamak arasındaki bir kadın nasıl gülümserse öyle!

*****

Dilencilere bilenen insanların olduğu bir dünyada insan maziyi özlüyor en çok.

Elimizle dokunamadığımız eşyalara bakarken dilimizle kapattığımız mektup zarfları geldi gözlerimin önüne.

Ne kadar temizmiş dünya!

Şimdi camların önüne konan kumrulardan bile işkilleniyoruz.

*****

Sessiz sedasız gömülen insanların ölüm hüznüne baktım da kendime bir soru sordum; "boyunun ölçüsünü ne zaman alacak virüs?" Cevabım hazırdı; "hepimiz usta terziler olabildiğimiz zaman."

*****

Çok önemli olmadıkça evde kalın.

Sokağa çıkarsanız maske takın sosyal mesafenizi koruyun.

Her şeyden önemlisi her sabah uyandığınızda üç kez "yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum" diye bağırın.

Virüsü değil hayatı çağırın evlerinize!

LÜTFEN!

Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak.

Virüsten ölenlerin insan olduğunu unutmayalım, başkalarının ölmemesi için ellerinden geleni yapanların da insan olduğunu unutmayalım.

Gerektiğinde günlerce gecelerde uykusuz kalan insanlar!

O insanlara yardımcı olmak da bizim insanlık görevimizdir, kendimize yakışanı yapalım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Bugünlerin günlüğünü tut.

Kelime oyunu oyna.

Açın halinden anla.

Ne olur bir akşam

Çıkıp da gelsen

Yorgun argın bana

Bak döndüm desen

Şu dilim tutulsun

Nerdeydin dersem

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Ümidim ilkbahar

Akşamlarında

Bir müjde gelecek

Dal uçlarında

En güzel çiçekler

Avuçlarımda

Seni beklemeye

Yeminliyim ben

Hakkı YALÇIN