Çocuk duruşu

SOKAĞA çıkma yasağının ilan edildiği gece birbirine yumruk atanları izledim.

Ertesi günü bir arkadaşımla telefonla durumu konuşuyorduk da 10 yaşındaki kızı "baba" demiş, "ben çocuk olarak sadece virüsten korunduğumu zannediyordum."

*****

Başka bir çocuk hikayesi.

11 yaşındaki kız çocuğu evinin önündeki bahçede 50'li yaşlarda iki adamın bir nefeslik mesafeyle konuştuğunu gördü.

Mutfaktan bir patates aldı not yazdığı beyaz kağıdı patatese sarıp üçüncü kattan adamlara doğru fırlattı.

Adamlar kağıdı okudu; "Şşştt sessiz olun virüsü uyandıracaksınız!" Bir şey anlamadılar ve muhabbete devam.

*****

Çocuklar büyüklerden disiplinli.

Üstelik sokaklar en çok onları çağırırken.

Büyüklerin uymadığı kurallara sadece onların uymasını bekleniyor.

Oysa onların elinden ne gelir; çocuk olmaktan başka.

*****

Yabancı kanalları izliyorum, kocaman adamlar pencere önünde çocuklara komiklik yapıyor, bir tebessüm yaratmak istiyorlar.

Onlara kendilerini istiridye kabuğundaki inci tanesi olduklarını hatırlatıyorlar.

"Büyüklük nedir?" "Çocuklar için sirkte maymun olmaktır!" "Sen olur musun?" dedim kendi kendime.

Cevap dünden hazır; "sirke bile gerek kalmaz!"

*****

Bütün mesele umut vermek.

Çünkü önce hayaller ölür!

Yalnızlığın aşısıdır umut!

O yüzden bu nemrut zamana karşı insanlara umut vermek boynumuzun borcu.

Bazen çocuklara uçurtma yapmaktır umut bazen satırların arasında gezinmek!

Onların elinden gökyüzünü düşürmemek!

*****

Biliyorum ki bunlar da geçecek.

Biliyorum ki tarihin en büyük saldırısına uğrayan çocuklar yarın barışa huzura ve insanlığa hükmedecek.

Yaralarındaki kabukları üzerinden atarken kuş seslerinden yana olacaklar silah seslerinden değil.

OKKALI CEVAP!

Sokağa çıkma yasağı vardı, adamın biri o yasağı kırmıştı.

Polis memuru çevirdiği adama sordu "nereye gidiyorsunuz?" Kaytarmanın yolu çoktu ya "sağlık çalışanlarının hakkını vermeye" dedi adam, polis memuru güldü.

"Onların hakkını vermek istiyorsanız, onların verdikleri emeklere saygı gösterin ve evden çıkmayın yeter!" dedi cezayı kesti.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklarla dama oyna.

Kuşlara ekmek kırıntısı ufala.

Kurallara mutlak uyum göster.

Asansörle vedalaş.

Bir tutkuydu inan

Seninle olmak

Ne yapsam yerini

Kimse almadı

Tatsız tuzsuz bir şey

Böyle yaşamak

Sensiz akşamların

Tadı kalmadı

Bütün dostlar hala

Seni soruyor

Bazen çok sevdiğin

Şarkın çalıyor

Güneş bile artık

Erken batıyor

Sensiz akşamların

Tadı kalmadı

Hakkı YALÇIN