Mesaj!

Denizlere yelken açmanın hayalleri askıda, geceleri yıldız kaydırmaca oynuyoruz şu sıralar.

Çat kapı misafirleri özlemişiz.

Bazıları sokaklarda bildiğini okuyor bizler cam kenarında kitap okuyoruz.

Kale kapısına sığmayan fındık kabuğuna sığıyor.

Yine de hepimizde bir şeyler noksan.

Yolcularını bekleyen limanlar gibi telefon bekliyoruz dostlarımızdan, bazılarına küsüyoruz üstelik.

"Ne zaman arayacaksın" diyoruz, "bu mevsimde yoksan!"

*****

Kumruların sesiyle karşılıyoruz sabahları.

Bir giydiğimizi ertesi günü giymediğimiz günlerin dışındayız.

Ütülenmiş de bizleri bekliyor gömlekler.

Güneş toprağı öperken hayatın teneffüsüne çıkmış çocuk seslerini arıyoruz.

Yalnızlığa karşı projeler geliştiriyoruz da boş boş bakarken neye yarar ki balkona çıksan!

*****

Müziğin sesini açıyoruz arada, şarkılar mı bizi dinliyor biz mi şarkıları dinliyoruz.

Her gün kapalı zarf usulü açık artırmaya giriyoruz kaderle, şimdilik kazanıyoruz.

İçimizden bir atın üzerine atlayıp dörtnala sürmek geçiyor ama nafile.

Virüsün hayatımızdan çalacağı günleri hesaplarken aklımızdan geçenleri yakalıyoruz.

"Yetmişdokuz, seksen, doksan!"

*****

2020 belaları kuyruğuna takarak geldi.

Kesilmek için işaretlenmiş ağaçlara benzetiyoruz kendimizi, 60 yaş üstü olarak!

Yüzümüzdeki çizgilerde nice tarihin izleri dururken, bizler de bugünlere gelmek için az yanmadık!

Üstümüze çöreklenen bu virüse karşı acımasız tarihe sesleniyoruz.

"Biraz da bu virüsü yaksan!"

*****

El basmayı biliyoruz kanayan yerlerimize, o yüzden şu sıralar "elim sende" oynuyoruz hayatla Biliyoruz ki yarınları beklemek için bugünler yaşanacak.

Salkım saçak bir hayat virüssüz günleri de başlatacak.

Evet, hepimizde bir hasar var o yüzden mesajlar gönderiyoruz kendimize!

"Yaşamak güzeldir" diyoruz "neresinden baksan!"

VİRÜS ŞENLİĞİ!

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de koronavirüsten artan ölümleri dramatik olarak yorumladı.

Gelecek zamanlardaki işaret etti.

İstanbul sokaklarında virüs şenliği yaşanıyor sanki.

Bazılarında maske var ne mesafeyi korumak duygusu.

O yüzden ellerini ovuşturuyor virüs, "bunlar ortalığa çıksın da canlarına okuyayım" diye.

MULULUK TAKVİMİ

Evde kal!

Bencilliği bırak.

Çocukların oyununa katıl.

Komik filmler izle.

Evini havalandır.

Biz gururla silerdik

Gözümüzdeki yaşı

Her akşam düşlerimiz

Yıldızlı dilek taşı

Nerde ömrü çözüp çözüp

Bağladığımız geceler

Nerde o sırt sırta verip

Ağladığımız geceler

Gözyaşları boğarken

Sevdalı yastıkları

En güzel teselliydi

Arkadaş ıslıkları

Hakkı YALÇIN