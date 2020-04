Gurur

Böyle günlerde bile meseleyi siyasi boyutlara taşıyanları gördüğüm zaman irkiliyorum.

"Devletimizin yanındayız" diye haykırıyorum.

Türkiye'nin İspanya ve İtalya'ya gönderdiği yardım malzemelerine bakınca; işte benim ülkem" diyorum.

Malzemelerin bulunduğu yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca, Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var.

Karanlığın ardında nice güneşler var" yazısının bütün duvarlara asıldığını görüyorum.

Bizden daha kötü durumda olanlara yardım etmenin kutsallığına mahsuben, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a saygılarımı iletiyor, som altından bir gururla "işte benim Cumhurbaşkanım" diyorum.

*****

İspanya ve İtalya'nın teşekkürlerinin insanlık katında olduğu kadar Avrupa'daki yankısına kulaklarımı açıyorum.

Gökkuşağına asılmış bayrağımızı bakıyor, NATO'nun teşekkürlerini gururla kabul ediyorum.

Canavar düdüklerine bile kulak kabartmayan ve hiçbir halta yaramayan Avrupa Birliği'nin fos çıktığını görüyor, "asıl birlik yüreklerdedir" diyorum.

*****

Bugünler de geçecek biliyorum.

Hayat satırbaşı!

Böyle günlerde gücünü göstermeyenlere gününü gösterecek hayatın içinde görkemli bir yer alacağımızı biliyorum.

Avrupa ülkelerinin böyle günlerde birbirlerini dışlamalarının bedeline mahsuben; "komşu komşunun külüne muhtaç olduğunu unutursa "o porselen vazonun kırılması kaçınılmazdır" diyorum.

Avrupa Birliği'nden dışlanan ülkemle gurur duyarken, "bizler bugünlere destanlardan geldik" diyorum.

*****

Bu günler de geçecek.

Ülkemizin bu virüs belasından en az hasarla kurtulacağını umuyorum.

Böyle günlerde bile siyasi hınçla hareket edenleri elimin tersiyle itiyorum.

Yalan haberlerle toplumu infiale sürüklemek isteyenlerin kuyruklarına teneke bağlıyorum.

"Tarihin efendisi barıştır. Huzur ve barış dendiği zaman bunların yüzleri iki karıştır" diyorum.

*****

Bu günler de geçecek biliyorum.

Ufuktaki maviyi de görüyorum verilen mücadeleyi de.

DİSİPLİN

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın her akşam kameralar karşısında konuşurken bizlere verdiği güven duygusuna bakıyorum.

Diğer ülkelerin verdiği kayıplara kahrolurken bizlerin evde kalmak gibi bir disipline mutlak itaat etmemiz gerektiği vurgulanıyorsa uyalım lütfen.

Bu disiplini göstermezsek omuzlarımız düşer unutmayalım.

Ve gösterilen emeklere saygı duyalım.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklarla dama oyna.

Kuşlara ekmek kırıntısı ufala.

Kurallara mutlak uyum göster.

Sil baştan demek kolay

Unutmak zor

Bu hayat her zaman

Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan

Bari aşkı hatırlat

Bu kalbi sevmek için

Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan

Ömrümüze ömür kat

Biz zaten ölmek için

Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN