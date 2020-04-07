KABUĞUNDA yaşayan kaplumbağalarız şu sıra.
Şapka çıkarıyoruz küçük sevinçlere.
Yeniden keşfediyoruz bazı şeyleri ya da bildiklerimizi boşa harcamış olmanın hesabını tutuyoruz.
Unutuyoruz dargınlıkları hayatı sorguluyoruz.
Tutulacak sözlerimiz var dostlarımıza.
Yeniden kucaklaşmak için hepimiz birbirimizi bekliyoruz.
*****
Sevimsiz bir zaman dilimindeyiz şimdi.
Pencere önündeki kumrulara ekmek ufalıyor cam çiçeklerini suluyoruz ellerimizle.
Gözlerimizi puslu gökyüzüne dikiyoruz arada bir.
Buna gramofon yalnızlığı deniyor ya olsun, efkarımızı içimize atıyoruz.
Her geçen gün biraz daha zenginlik katıyoruz vicdanımıza.
Çocuklar için bütün balonları gökyüzüne salmak istiyoruz.
Nisan'ın kendini ocak ayı zannetmesine bile içerlemiyoruz.
Bunlar da geçecek biliyoruz.
*****
Saçımız sakalımız biçimsizce uzamış kimin umurunda.
Aynalarda hayatın sırrına bakıyoruz, böyle günlerin ardından her zaman kendini yeniler insan.
Kimseyle tokalaşamıyoruz ama acının ellerinden tutmayı da öğretiyor hayat.
Ekmeklerimiz bayatlasa da bayatlamıyor umutlarımız.
Hayat başladığın beşiğe geri dönmektir, güç doğuruyoruz acizliğimizden.
*****
Virüsle geçen kuşatmada bir ömrü kat ettik belki.
Ne çok şeyi ertelemişiz, önemsiz ayrıntılara ne çok kafa yormuşuz.
Anlam boşluklarını insani duygularla dolduruyoruz.
Bizi aramayanları biz arıyoruz.
İlahi fısıltılar geliyor kulaklarımıza.
Geç kaldıysak koşmaya hazırız!
Kimlerin kalbini kırdıysak özür diliyor, bugünleri unutmayacağımıza söz veriyoruz.
*****
Mecburi istikamet yaşamak!
Davetini reddediyoruz ölümün.
Sabrın mekanındayız artık üstümüzü silkeliyor, yeniden inşa ediyoruz kalan ömrümüzü.
Bundan böyle kimseyi rencide etmeden yaşamayı diliyoruz.
Gereksiz kavgalarla bir kenara attığımız hayat şu günlerde çok şeyler öğretiyor bizlere.
Borçlarımızı ödüyor alacaklarımızı siliyoruz.
RİCA EDİYORUZ!
Televizyonlar hep aynı filmleri oynatıyorlar.
Paralı kanallarda yerli filmler yıllardır tekrar üstüne tekrar, yabancı filmler sürekli aksiyon ve şiddet içerikli.
Şöyle günlerde insanların içindeki bulutları dağıtacak keyifli filmleriniz yok mu beyler?
Aklını virüse takanların yüzüne gülümseme katın biraz!
MUTLULUK TAKVİMİ
Rüyalarını not et.
Şiddet filmlerini reddet.
İnadına mavi düşün.
Eski arkadaşlarının izini bul.
Nostaljik gezinti yap.
Gözlerim sonbahar
Yüreğim kışta
Benim aklım hala
O son bakışta
Birinin yanına
Böyle yakış da
Bak nasılmış sevmek
Anlardın doktor
Nasıl acıtıyor
Kalbimi bilsen
Keşke bu yaramı
Gösterebilsem
Gözleri saçları
Nasıldı dersen
Senin de canına
Okurdu doktor
Hakkı YALÇIN
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