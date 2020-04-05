AYDINLIĞIN perde perde çekildiği evlerde dertlerinden ağ örer insanlar.
Sokağa çıkamayan çocuklarını sevmektedir anneler.
Kimileri ağlar kimileri gülüşür.
Bulutlar sızar şehrin sokaklarından içeri.
Virüs konulu haberler başlar televizyonlarda.
Karanlıklar köşeleri bölüşür.
*****
Gecelerin sonsuz karanlığında herkes uykusuna çekilirken ayak uçlarına basarak yürüyen insanlar çıkar sahneye.
Çocuklara bir ömür adayan sokak çalgıcıları.
Bir gitar bir mandolin bir mızıka.
Usul usul yayılırlar mahallelere bütün sokaklar dört koldan sarılır.
Neşeli notaların rotasında yüreklerdeki karamsarlığı tüketirler önce.
Kepengi açılır mutluluğun lunaparkların zincirleri kırılır.
*****
Gece geceliğini atar üzerinden kenara çekilir dertler.
Bulutlar okşamaya başlar çocukların ellerini, sokak lambaları usulca yanar.
Sokak çalgıcıları gitarın tellerine şarkılar döşer.
Çocuklar dans etmeye başlar üçer beşer.
Yıldızlar el çırpar, selam eder yakamozlar.
Virüsün karşısındaki çaresizliğin bütün saatleri durur.
Taştan kalelerle süslenmiş düşler sokağında her vuruş gol olmaktadır.
Ayın şavkı da çocukların gözlerine vurur.
*****
Sokak çalgıcıları bir gece öncesinden hazırlamışlardır o gece olacakları, çocukların bulacakları hediyeleri kapıların önüne koyarlar.
Aşılanmıştır hayatları kayıtlara geçer mutluluklar.
Abraham Lincoln'ün yıllar önce oğlunun öğretmenine yazdığı mektubu kendi dillerine çevirir çocuklara okurlar.
"Kıskançlıktan uzaklara yönelin çocuklar.
Bırakın zorbalar erken öğrensin görünüşte galip olduklarını.
Kitapların mucizelerini öğrenin.
Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu bilin ve vazgeçmeyin.
Kendinize karşı derin bir inanç taşıyın, böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaksınız." Sonra çocukları uykuya gönderir ve usulca gider o sokak çalgıcıları, ertesi geceye hazırlık yapmak için.
*****
Bu ülkede çocukların sabahları gülümseyerek uyanması sebepsiz değildir.
Virüsün istila ettiği sokaklarda geceler uyusa da birileri uyumaz.
Sokak çalgıcıları her gece onların hizmetindedir.
Çocukları sevmeyenler onları duyamaz.
AYNEN ÖYLE!
Masallarımız vardı "develer tellal iken pireler berber iken" diye başlayan.
O zamanlar terzi dükkanındaydım.
Kelimeleri kesip biçmeyi yan dükkanda berberlik yapan pirelerden öğrendim.
O zamanlar da develer tellallık yapardı ama şimdi ekranlardaki develer gibi bilmedikleri konularda ahkam kesmezlerdi.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara satranç öğret.
Kurallara uy.
Her gün düşüncelerini not et.
Bugün mavi rengi seç.
Bağışlayıcı ol.
Rüzgara kapılmış
Yaprak gibiyim
Sevdalı yüreğim
Can çekişiyor
Dinlediğim şarkıları
Ettiğim duaları
İçimdeki yangınları
O bilmiyor
O bilmiyor
Hâlâ eski anılarla
Yaşadığımı
O bilmiyor
Resimlere bakıp bakıp
Yalvardığımı
Ona vurgun olduğumu
Ağlayıp kahrolduğumu
Yıkılası gururumu
O bilmiyor
Hakkı YALÇIN
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