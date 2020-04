Sokak çalgıcıları

AYDINLIĞIN perde perde çekildiği evlerde dertlerinden ağ örer insanlar.

Sokağa çıkamayan çocuklarını sevmektedir anneler.

Kimileri ağlar kimileri gülüşür.

Bulutlar sızar şehrin sokaklarından içeri.

Virüs konulu haberler başlar televizyonlarda.

Karanlıklar köşeleri bölüşür.

*****

Gecelerin sonsuz karanlığında herkes uykusuna çekilirken ayak uçlarına basarak yürüyen insanlar çıkar sahneye.

Çocuklara bir ömür adayan sokak çalgıcıları.

Bir gitar bir mandolin bir mızıka.

Usul usul yayılırlar mahallelere bütün sokaklar dört koldan sarılır.

Neşeli notaların rotasında yüreklerdeki karamsarlığı tüketirler önce.

Kepengi açılır mutluluğun lunaparkların zincirleri kırılır.

*****

Gece geceliğini atar üzerinden kenara çekilir dertler.

Bulutlar okşamaya başlar çocukların ellerini, sokak lambaları usulca yanar.

Sokak çalgıcıları gitarın tellerine şarkılar döşer.

Çocuklar dans etmeye başlar üçer beşer.

Yıldızlar el çırpar, selam eder yakamozlar.

Virüsün karşısındaki çaresizliğin bütün saatleri durur.

Taştan kalelerle süslenmiş düşler sokağında her vuruş gol olmaktadır.

Ayın şavkı da çocukların gözlerine vurur.

*****

Sokak çalgıcıları bir gece öncesinden hazırlamışlardır o gece olacakları, çocukların bulacakları hediyeleri kapıların önüne koyarlar.

Aşılanmıştır hayatları kayıtlara geçer mutluluklar.

Abraham Lincoln'ün yıllar önce oğlunun öğretmenine yazdığı mektubu kendi dillerine çevirir çocuklara okurlar.

"Kıskançlıktan uzaklara yönelin çocuklar.

Bırakın zorbalar erken öğrensin görünüşte galip olduklarını.

Kitapların mucizelerini öğrenin.

Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu bilin ve vazgeçmeyin.

Kendinize karşı derin bir inanç taşıyın, böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaksınız." Sonra çocukları uykuya gönderir ve usulca gider o sokak çalgıcıları, ertesi geceye hazırlık yapmak için.

*****

Bu ülkede çocukların sabahları gülümseyerek uyanması sebepsiz değildir.

Virüsün istila ettiği sokaklarda geceler uyusa da birileri uyumaz.

Sokak çalgıcıları her gece onların hizmetindedir.

Çocukları sevmeyenler onları duyamaz.

AYNEN ÖYLE!

Masallarımız vardı "develer tellal iken pireler berber iken" diye başlayan.

O zamanlar terzi dükkanındaydım.

Kelimeleri kesip biçmeyi yan dükkanda berberlik yapan pirelerden öğrendim.

O zamanlar da develer tellallık yapardı ama şimdi ekranlardaki develer gibi bilmedikleri konularda ahkam kesmezlerdi.

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklara satranç öğret.

Kurallara uy.

Her gün düşüncelerini not et.

Bugün mavi rengi seç.

Bağışlayıcı ol.

Rüzgara kapılmış

Yaprak gibiyim

Sevdalı yüreğim

Can çekişiyor

Dinlediğim şarkıları

Ettiğim duaları

İçimdeki yangınları

O bilmiyor

O bilmiyor

Hâlâ eski anılarla

Yaşadığımı

O bilmiyor

Resimlere bakıp bakıp

Yalvardığımı

Ona vurgun olduğumu

Ağlayıp kahrolduğumu

Yıkılası gururumu

O bilmiyor

Hakkı YALÇIN