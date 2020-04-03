Yaşamak sanatı

BİZ nasıl eskiyorsak zaman da eskiyor.

Zamana hükmetmek hünerimiz olamayacağına göre kendimize hükmedelim.

Evet, kötü zamandayız ama mücadele edelim.

Şimdiki zamanın zinciri boynumuza dolanmışken, virüsün etkilerini azaltmanın yollarını arayalım.

Temiz olalım tertemiz olalım.

Biz buna toplum bilinci diyoruz.

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Üç boyutlu bir dünyada dördüncü boyut; hayal!

Silahların ve paranın kirlettiği yetmezmiş gibi bir de virüs belası varken, güzel bir dünyayı hayal etmek için geç mi kaldık acaba?

Ne yapalım sokaklar boşsa dolar.

Bu siyah boşluktan kaçmak için mavi yoksa hayal var.

Her şeye rağmen kurduğumuz hayalleri başkalarıyla paylaşmanın sakıncası olur mu?

Hayallerimiz oldukça var olabiliyorsak; bir, ikiden önce geliyor diye kendimizden gayrısını yok mu sayacağız?

Hayır! Başkaları için var olmayı da öğrenmeliyiz.

Biz buna hayatın imecesi diyoruz.

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Hayat bazen evin içinde bir dünya kurabilmektir.

Zaman zaman bunalıyoruz, sıkılıyoruz.

Kullanım zamanı geçen maskeleri bile çöpe atıyoruz da içimizdeki kötü düşünceleri niye başımızdan savmıyoruz?

Hep karamsar olmak zorunda değiliz, küçücük bir mum ışığı bile odaları aydınlatır.

Biz buna karanlıktan ışığa çıkmak diyoruz.

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Virüsün bizleri harcamak için ortaya koyduğu bu zor zamanları virüse tutsak olmadan geçiştirmenin yollarını bulmalıyız.

Gülümsemek için nedenler yaratmak da zor değil.

Dünya tarihi bir yenilgi yaşıyor, biz de o dünyanın içindeyiz.

Zamanı kolay harcadık, bu yollardan biz de geçtik çünkü gençtik.

Hayatın paylaşmak olduğunu zamanla öğrendik.

Nöbet bekleyen askerimize, görevinin başındaki polisimize ve bu zamanların en önemli mücadelesini veren sağlık çalışanlarımıza minnet duygumuzu gönderirken umutlanıyoruz.

Biz buna; virüsün bizleri imha etmek için ortaya koyduğu varsayımları yok saymak diyoruz.

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Zaman su gibi akıp gidiyor.

Bu tarihi günler; virüsün oluşturduğu koşullara direnme zamanları olarak hatırlanacaktır.

Biz buna kısaca "yaşamak sanatı" diyoruz.

FİİL ÇEKİMİ!

Avuç içi kadar olduğunu gördüğümüz bu dünyaya küçücük de olsa bir iz bırakalım.

Aç insanı doyuralım, kurallara uyalım uymayanı uyaralım.

Gerektiği yerde birbirimizi tamamlayalım.

Çünkü bu kansız virüsün karşısında hepimiz aynı fiil çekimindeyiz.

"Sen ben o, biz siz onlar."

MUTLULUK TAKVİMİ

Ruhunu da bedenini de dinlendir.

Eski dostlarını ara hatırını sor.

Yaşlıları koru.

İhtiyacı olana yardım et.

Kitap oku.

İçimde kimsesiz

Bir aşk duruyor

Bütün resimleri

Bir bir yakıyorum

Kayıplar durağı

Bizi bekliyor

Seni aldığım yere

Bırakıyorum

Yeniden başlarım

Bittiğim yerden

Bu yaralı kalbi

Güldüreceğim

Ben bu yenilgiyi

Geçersiz sayıp

Yaramı kendime

Sevdireceğim

Hakkı YALÇIN