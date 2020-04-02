Biz birbirimize YETERİZ

HAYATIN nöbet listelerine gönüllü yazarız adımızı.

Sevdanın anayurdu insanlarına böyle buyurmuştur.

Kandil simitlerini de biliriz can simitlerini de.

Taşı sıkıp suyunu çıkarırız.

Kafa tutmayı da biliriz saf tutmayı da.

Haksızlığa kopartırız gömleğimizin düğmelerini, yenisini dikeriz.

Karda pekmez eritmeyi de biliriz, kan kusup "kızılcık şerbeti içtik" demeyi de.

Biz birbirimize yeteriz!

*****

Şu sıralar suskunluk yerleşmiştir sokaklarımıza bunlar da geçer.

İki balkon arasında çamaşır kurutmayı da biliriz, umutsuzluğumuzun kökünü kurutmayı da.

Bir pirinç tanesinin üzerine resimler yaparız çocuklar için, maviye boyarız düşlerini.

İyilikler kalplerden nasıl yağmur gibi nasıl yağar gösteririz!

Hala eski resimlerin içinde durur hayallerimiz.

Başımızda esen kavak yellerini de biliriz fırtınaları da.

Biz birbirimize yeteriz!

*****

Aynalarla yüzlerimize tutarız güneşi, evlerimize taşırız.

Vazgeçilmez geleneğimizdir komşuda pişen komşuya düşer.

Bizlere kör karanlıklara kibrit çakmak düşer.

Baharla birlikte yeniden çiçeklenir ağaçlarımız baharın kokusunu içimize çekeriz.

Soğanın tohumunu da biliriz domatesin fidesini de.

Biz birbirimize yeteriz!

*****

Nar gibidir yüreklerimiz dar zamanlarda.

Yaralı askeri sırtında taşıyan diğer yaralı asker oluruz.

Neşeli olup genç kalmayı da biliriz yaşlı insanların hatırını sormayı da.

Şarkılarımıza bıraktığımız yerden başlarız.

Gönlümüz o kadar zengin ki hüznümüzü de sevincimizi de belli ederiz.

Hayat deli bir denizdir.

Kulaç atmayı da biliriz kürek çekmeyi de.

Biz birbirimize yeteriz.

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Her kırlangıcın yeni bir başlangıç olduğunu biliriz de kalkmak için düşeriz.

Yardımlaşmanın gönderine çekeriz bayrağımızı.

Biz birbirimize yeteriz!

YENİ DÜNYA!

Virüsün imha edilmesinden sonra dünya eskisi gibi olmayacakmış!

Evet, Avrupa ülkeleri birbirine kur yapmayacak artık.

Dünyanın soysuz ülkeleri "digital virüsler" üretecek.

Değişmeyen tek şey, virüsten önce Afrika'da her 5 saniyede bir çocuk ölüyordu, yeni dünyada bu ölümler 10 saniyede bir çocuk ölümüne denk düşecek!

MUTLULUK TAKVİMİ

Ekmeğini evde yap.

Çocukları haberlerden uzak tut.

Evin içini sürekli havalandır.

Kalbim cehennem şimdi

Sensiz hayalim cennet

Bir gurur kırıntısı

Ruhumdaki sefalet

Yüreğim sana sebil

Aşkın sağ ben selamet

Aklım başımda değil

Benim için dua et

Lambalar sönük şimdi

Ömür denen şey yalan

Mum gibi eriyorum

Son damla senden kalan

Hakkı YALÇIN