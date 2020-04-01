Nisan yağmuru

EVİN anahtarı hep kapının üzerinde içeriden kilitli.

İçimizdeki tüm havayı emen bir virüs var dışarıda.

Ölmeyecek kadar direncimiz, her saat başı birkaç dakikalık kaygı duruşumuz var.

Umutlarımız arada bir gidip geliyor.

Sevdiklerini özlüyor insan, en çok parklardaki çocuk seslerini.

*****

Kimliği belirsiz insan ölümlerini dinliyoruz ekranlardan, bir de defolu virüs uzmanlarını.

Hani fotoğrafları çekilsin diye akşamları magazin muhabirlerinin bol olduğu mekanlarda cirit atan tipler var ya onlara benziyorlar.

Bugün 1 Nisan. Şaka yapacak hal mi bıraktı hayat?

Bahtımıza ay doğan kahve falları bile eski tadı vermiyor.

Şehri baştanbaşa dolaşmayı özlüyor insan, hayat kaçkını olmayı.

*****

Kitaplar okuyoruz da yarıda bırakıyoruz hep.

Pencere kenarından gri gökyüzüne bakıp güneşi bekliyoruz.

Çocuklarımız bilgisayarda oynuyor, bizler uzatmaları oynuyoruz belki.

Gönlümüzün kıyısında hep o şarkı;

"Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar!" Eski aşklarını özlüyor insan, kumsallardaki ayak izlerini.

*****

Bazılarımız evin içinde burnundan soluyor, olacak o kadar!

Bazıları sabrını kuşanmış, eskiden yaşanmış güzel hikayeler anlatıyorlar küçüklere.

Evler içinde kurutuluyor yıkanan çamaşırlarımız.

Analar saçlarını süpürge yapıyor, o sihirli süpürgeyle uçuruyorlar çocuklarını.

Kalabalığa karışmayı özlüyor insan, iskeleye yanaşmadan vapurdan atlamayı.

*****

İnsanları silkelerken dünyanın çöpünü de silkeliyor virüs.

Barışa kardeşliğe metelik vermeyenler şimdi trilyonlarca dolar ayırıyor virüsle mücadeleye.

Dev dediğimiz ülkelerin bile cüce olduğunu görüyoruz.

Paranın da silahın da koruyamadığı ülkeler oluyormuş demek!

Eski yılları özlüyor insan, saklambaç oynarken kaybettiğimiz çocukluk arkadaşlarımızı.

İki büklüm bir bastonla sokaklarda yürümeyi bile.

*****

Uzun süreceğe benziyor bu yağmur.

Oysa eskiden kısa süren aşklara örnek gösterilirdi Nisan yağmuru!

NARKOTİK'E TEŞEKKÜR

Narkotik çalışanlarına yardım çağrısı yaptığım dünkü yazım için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver aradı.

Uyuşturucu konusunda çalışmalarını anlattı, ben de duyarlılığı için kendisine teşekkür ettim.

Uyuşturucu pisliğinin her zaman ailemizin içinden birilerine de bulaşabileceğini bilmeliyiz.

O yüzden somut delillerle bizler de narkotik çalışanlarının emrine amadeyiz.

Böyle duyarlı çalışanlarla da gözümüz arkada kalmayacak!

MUTLULUK TAKVİMİ

Çocuklarla dama oyna.

Ellerini sık yıka.

Pencere önüne renkli saksılar diz.

İnadına yaz günlerinin hayalini kur.

Bol su iç.

Akşamla güneşin

Battığı yerde

Gözyaşını gizler

Bir soluk perde

Bir çift sevdalı göz

Yollara bakar

Hâlâ beni bekler

Pencerelerde

Elinde sararmış

Solmuş bir resim

Camlara yazılmış

Eski bir isim

Her sabah bir umut

Her gün merasim

Hâlâ beni bekler

Pencerelerde

Hakkı YALÇIN