İyilik taşıyan kırlangıçlar, yoksul evlerdeki umutlu başlangıçların sebebi oluyorsa o insanları omuzlarımızda taşırız.
Futbolcu abileri yoksul çocukların uykularında yorganı üstlerine çekiyorsa, bizler de o futbolcuların isimlerini yüreklerimize yazarız.
***Ölüm soluyan Koronavirüs adlı ejderhaya karşı ihtiyacı olan ailelere nefes olmanın gururunu yaşayan bütün futbolcu kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum.
Başta erzak yardımının kapısını açan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı ardından diğerlerini.
Beşiktaşlı Umut Nayır, Furkan Soyalp, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, İlhan Parlak, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İtalya'dan 2 bin aileye erzak yardımına soyunan Merih Demiral, Trabzon'da evinden çıkamayan insanlara gıda kolisi dağıtan Yusuf Yazıcı ve birbirlerine pas atan bütün futbolculara böyle günde oluşturdukları "yardım zinciri için" şükranlarımızı sunuyoruz.
Onlarınki umut duvarlarını maviye boyamak.
Virüse karşı mücadeleyi iyilikle taçlandırmak.
Onlarınki insanlık sanatı.
***Ben nostalji delisiyim aklım hala tek kanallı televizyonda.
Sabah uyandığımızda küçük el radyosundan yurttan sesler korosu yankılanırdı.
"Evreşe yolları dar…" Çayın buharı kızarmış ekmek kara zeytin beyaz peynir.
O yüzden futbolcuların insani yardımlarıyla ancak bu kadar güzel olabilirdi.
Yoksul evlerdeki o umutsuz sabahlar!
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