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  • 26 Mart 2020, Perşembe

Fatih Terim

Koronavirüs Fatih Terim'de pozitif çıktıysa, onun için bütün iyi dilekleri peşinden koşuşturur seven yürekler.
Düşmeyen kale olmuştur ya kaç kez, onun omuzlarının gölgesi gökkuşağına düşer.
Yıllar önce yazmıştım;
"Fatih Terim ateşlerin tadını yanarak öğrendi" diye.
Fatih Terim ateşlerin üzerinde yürürken bile bildiklerini yeniden yaşar.

***

Koronavirüs Fatih Terim'de pozitif çıktıysa diğer insanlar da virüsü hafife almasın diyedir.
Ailesinin, sevdiklerinin üzüntüleri ve korkuları var kuşkusuz.
Ama gördük ki telaşı silkelerken duruşu pozitifti.
Gördük ki sükunetini hiç bozmadı.
Bize cesaret veren komşumuz oldu.
Çünkü biliriz ki Fatih Terim virüsle mücadeleye duruşuyla bile anlam katarken ondaki direniş kabından taşar.

***

Koronavirüs Fatih Terim'de pozitif çıktıysa, tehlikeyi işaret ettiği zaman virüsün bulaşma gücünü hissettiği içindir.
İnsan olan herkes üzülmüştür adım gibi eminim.
Ama biliriz ki yağmur denize ne yapar virüs dirence?
Karantinada tutar en fazla!
Duyguları güçlü olanın bedeni de güçlüdür ruhu da.
Virüs bile şaşar.

***

Kendisine geçmiş olsun dileklerimi gönderirken biliyorum ki alkışları ve sevgi tezahüratları hazırda.
Virüsün şansı yok, şüphemiz de yok, Fatih Terim bunları aşar!
Hepimizin bildiği bir şarkı gibi; Fatih Terim gibileri kazanmak için yaşar!

***

Not: Aynı geçmiş olsun dileklerimi Abdürrahim Albayrak ve sevgili eşi için de iletiyorum.

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Haberler Yazarlar HAKKI YALÇIN Fatih Terim
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