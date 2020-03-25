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HAKKI YALÇIN HAKKI YALÇIN
  • 25 Mart 2020, Çarşamba

Çakıl taşları!

ŞU sıralar hayatın muhasebesini tutmak gerekiyor belki.
Gökteki yıldızların formaların üzerindeki yıldızlardan daha değerli olduğunu anlatmak çocuklara.
Böyle bir zamanda bile hala şampiyonluk derdinde olan, segisiz kulüp başkanlarını hayatımızdan silmek.
Yeni bir tarih yazmak futboldaki zarafet için.
Bütün taraftarlara "birbirinizi yemeyi bırakın" demek gerekiyor.

***

Şu sıralar vicdanlarla hesaplaşmak gerekiyor belki.
Hayat bile en sevdiklerimizle aramıza mesafe koyup bizlere yabancı muamelesi yaparken eski güzelliklerle tanıdık olmak.
Yüreklerimize onurlu bir yaşam sığdırmanın anlamına soyunmak.
Bir pozisyonu kendimize yontmak için bin dereden su getirmeyi bırakmak.
Futbolun sadece bir oyun olduğunu çocuklara öğretmek gerekiyor.

***

Şu sıralar bazı şeyleri sorgulamak gerekiyor belki.
Hangi yola çıksak da yolun bir gün biteceğini anlamak ama hiç olmazsa o yollarda insancıl izler bırakmak.
Sosyal medya mezbahalarında etrafına sövgü yağdıranlara "utanın!" diye haykırmak.
Hangi takımı tutarsak tutalım, kardeşliğin bir hayal olmadığını, alt tarafı futbolsa üst tarafının insanlık olduğunu herkese öğretmek gerekiyor belki.

***

Şu sıralar kıyılardan toplanmış çakıl taşlarından bir kale yapmak gerekiyor belki.
Unutmayalım ki büyük kaleler küçük taşlardan yapılır.
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