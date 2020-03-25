Bizim sevdamız!

BIZ kan emen virüsleri sevmedik hiç, onurlu yoksulluğun yolunda yürüyenleri sevdik.

Yarım ekmek arası domatesle peynirin kardeşliğini.

Yaz tatillerinde keten helvaya akın etmeyi, karşı kıyıları yakın etmeyi.

Yağmurda bile durakta beklemeyi.

Kapıların önündeki horozları tavukları.

Doğduğu yeri bile sormadan bütün çocukları sevdik.

*****

Biz ekmeğimize kan doğrayan virüsleri sevmedik hiç, Yeşilçam filmlerindeki şarkıları sevdik.

Zaman aşımına uğramayan aşkları.

Tabiat şenliklerini göçmen kuşları.

Annelere çeşmelerden su taşımayı, babaların çaresizliğine ortak olmayı.

Elmayı armudu yıkamadan dişlemeyi.

Dostluğu, kardeşliği bir Anadolu kilimine işler gibi işlemeyi sevdik.

*****

Biz virüsleri sevmedik hiç, sevdası korkusundan baskın olanları sevdik.

Sabahları radyoda yankılanan yurttan sesler korosunu.

At arabalarının nal seslerini.

Ağlayan çocukların sesini ninni belleyen anneleri.

Acılarını içinde saklayan sokaklarımızı.

Mahalle imecesini.

Kapının anahtarını üzerinde bırakan komşuluğu sevdik.

*****

Biz virüsleri sevmedik hiç, insanların ekmeğiyle oynayanları sevmediğimiz gibi.

Toprağı eşelerken ortaya çıkan solucanları sevdik.

Yol kenarındaki gelincikleri.

Dedelerimizin ürkek uykularını annelerimizin gelecek korkularını.

Çağrılmadan gittiğimiz sokak düğünlerini.

Güneşle bir olup kelebeklerin peşine takılmayı.

Şiirler yazmayı sevdalara kardeşliğe.

*****

Biz virüsleri sevmedik hiç.

Dizlerimizdeki yaraları sevdik.

Acıyı tasından içmeyi.

Ağrıyan dişimizi kerpetenle çekmeyi.

Çöp bidonlarındaki kedileri.

Sevdiğimiz kızların örgülü saçlarını.

Yuvalarına pusu kurulan kırlangıçların yeniden başlangıçlarını sevdik.

*****

Biz virüsleri sevmedik hiç.

Gözleri aşka gülenleri sevdik, birlikte şarkılar söylemeyi.

Yıldızların altında!

DÜNYA GÖZÜYLE

Ekonomik olarak panik havasını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve alınan tedbirlere bakıyorum.

Vatandaşın yanında olan devlet duruşuna borçların ertelenmesine.

Yaşlı insanlara verilen hizmetlere.

İnsan umut ettikçe virüsü yenme gücünü de kendinde bulabiliyor, hayata tutunma gücünü de.

Bu günleri de aşacağız ve göreceğiz; dünya gözüyle!

MUTLULUK TAKVİMİ

Pencere kenarında kahve iç.

Tavla oyna.

Ruhunu da bedenini de dinlendir.

Eski dostlarını ara.

Yaşlıları koru.

Bu şehirde yaralı

Birini bıraktın

O gün bugündür yüzü

Gülmeyi bilmez

Şarkıları yasta

Kalbinden hasta

Senden başkasını

Sevmeyi bilmez

Yokluğunda kanayan

Bir şehirdir gözlerim

Gözlerimde çoğalan

Bir nehirdir gözlerim

Yarım kalan sevdamız

Ağlarken başucumda

Tek başına yaşanmıyor

Bıraktığın İstanbul'da

Hakkı YALÇIN