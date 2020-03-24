Kenetlenmek!

OMUZLARIMIZDAN aşağı bastırıyor "yere çökün" diyor.

"Çökmeyeceğiz" diyoruz.

Çok görüyor bize yaşamayı "nefes almayın" diyor.

"Alacağız" diyoruz!

"Hayallerin izdüşümünü bırak gerçeklere bak" diyor.

Gerçekler canımızı yakıyor, gerçekler derin izler izler bırakıyor hepimizde.

Hiçbir düşman hafife alınmaz ama panik havası yaratmanın da alemi yok!

"Aramızda bir nefeslik mesafe kalsa da senin canına okuyacağız" diyoruz.

Gözlerini kırpmadan bakıyor "acelem yok" diyor, "aşıyı bulmanız bile 18 ay sürer!" H H H

Yaşlı insanları elinden tutup götürüyor acımasızca.

"Evinizde oturun" diyoruz yaşlı insanlara, duymayanlar ekmeğine yağ sürüyor kansız virüsün!

Dizginleri ele geçirmiş de mahşerin atlarını sürüyor üzerimize, "size ölüm ısmarladım" diyor.

Yüzme bilmeyenler bile boyun eğmez dalgalara, girdap diri tutar insanı.

Hayır! Ondan daha çok sahibiyiz bu dünyanın.

Yaşamanın kökü bizde zıkkımın kökü onda!

Suskunluğun bile direnişi vardır, ondan daha güçlü olduğumuzu göstermek zorundayız.

*****

Çünkü biliyoruz ki, yağmurdan sonra ışır yapraklar.

Karıncalar bile ağırlığının bilmem kaç katını taşır.

Sevda ormanlarımızı gözüne sokuyoruz, "bu fidanları boşuna dikmedik" diyoruz!

Bizdeki direncin şekillenmesini göstermeliyiz ona.

Kurallara uyarak, bu virüse karşı tedbirlerimizi genişleterek onun belirlediği oyunun kuralını bozmalıyız.

Aşılmaz denen duvarları bile yıkan biz değil miyiz?

*****

Bütün kötülükler geçicidir.

Bahar da gelecek kendi kozasının ipliğini örecek herkes.

Bizlere tokalaşmayı bile yasaklayan bir virüse karşı el ele verip yaşamak ipine tutunacağız.

Evet, kaybettiğimiz insanlar var kaybedeceklerimiz de.

Evet, zor günler yaşıyoruz ama hiçbir derviş sabrından utanmaz!

Bekleyin o günler de gelecek.

*****

O yüzden hep bir ağızdan diyoruz ki!

65 yaşın üzerindeysen sokağa çıkma.

Temizliği ve tedbiri bir an olsun elden bırakma.

Vurdumduymazlığa karşı var gücünle haykır. Çünkü acıyla kenetlenenlerin zaferle güçlenmesi kaçınılmazdır!

ONLAR UTANSIN!

Ekranlarda o kadar çok bilgisiz ve boş konuşan insan var ki.

Bunlar siyaseti biliyor, magazini biliyor, doktorluğu da biliyor.

Hiçbir şey bilmediklerini de biz biliyoruz.

Ve diyoruz ki; "sizi her mevsim sahneye çıkaranlar utansın!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Pratik yemekler icat et.

Yeşilçam filmi izle.

Moralini yüksek tut.

İmkanın varsa kan ver.

Hiç kimse senin gibi

Vedasız terk etmedi

Hiçbir ayrılık beni

Böyle deli etmedi

Senin yokluğun olmaz

Sen yokken aşk bitmedi

Ne yeminler etmiştim

Unutmaya yetmedi

Demek ki çok sevmişim

Sevdamın gözü kara

Yoksa niye kanasın

Durup durup bu yara

Hakkı YALÇIN