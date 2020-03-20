Bugünler!

HERKES birbirine korkuların yenisini ısmarlıyor.

Sen kendine pencere kenarında bir kahve ısmarla, gülümseyerek başla güne.

Hava ayaz olsa da arada bir bulutların arasından çıkıp duran güneşe bakıp içini aydınlat.

Virüsün sirenlerine karşı baharının sirenlerinin sesini aç.

Korkuların belini kır.

Gözünde yaş olanın kahkahası da vardır.

Derin bir nefes çek.

İçine çek hayatı.

*****

Fırsat bu fırsat satranç öğret çocuklara, eski zamanların asaletini anlat.

Kaybettiklerini de boş ver yeniden kazanırsın.

Klasikleri yeniden oku.

Buluttan zarflar içinde ilahi mektuplar gönder gökyüzüne.

Huzura seccade aç.

Bir günlüğüne görmezden gel sıkıntılarını.

Hayat zaten senden her gün bir şey almıyor mu, nasılsa ödersin.

*****

Her taraf fırsatçı kaynıyor kuru gürültüye pabuç bırakma.

Panik havası estirenlere nanik çek.

Korkularla seni yönlendirmek isteyen bir dünyanın içinde kaybolma.

Televizyonlar ve sosyal medya senin ömrünü yer yine doymaz.

Eski dostlukların kulağını çınlat, metrekareye bir tane bile iyilik düşmeyen hayata karşı.

Göğüs kafesindeki kuşları uçur, senden daha çok ihtiyacı olanların hatırını sor.

Kötülüğe ve yalana modellik edenler insanlar dünyasında başkalarına benzemediğin için kendinle gurur duy.

*****

Boşa konuşanları dinleme, boş zamanlarını ekranlardaki cahillere ayırma bir şey kaybetmiş sayılmazsın.

Çocuğuna hayatı anlat, toprağa fidan dik boşuna dikmiş olmazsın.

Toplumsal izdiham üretmek isteyenlerin oyununa gelme.

Sen varsan ışık da var korkunun boşluğundan çık, Unutma ki gökteki yıldızlardan biri senindir.

*****

Bizleri kamçılayan ve güçlü kılan mikroplarla mücadele etmek değil mi zaten!

Bizleri bir eliyle evlere kilitlese de hayat, bir eliyle de anahtarı uzatır.

Dışın da diri olsun için de.

Başını dik tut göğsünü pek.

Virüsün canı cehenneme!

Unutma bugünler de geçecek!

GÖRECEĞİZ!

İnsanlık dünyanın huzurundan çoktan ayrıldı şimdi yollar ayrılıyor.

Kapitalist ülkelerin hep bir savaş özlemi vardı ya belki de ölülerle dirilerin savaşının adı olacak; üçüncü dünya savaşı!

Belki de hastane üretmenin nükleer silah tesislerinden daha değerli olduğunun farkına varanların, maziye insanlık savaşı başlayacak.

Göreceğiz!

TELEVİZYONLARA

Bütün kanallar korku filmi gibi.

Bilen de konuşuyor bilmeyen de.

Geceleri birer Yeşilçam filmi koysunlar da insanlar korku boşluğundan uzaklaşsın.

Arada bir yüzleri gülsün!