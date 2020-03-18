Timsahlar!

KORONAVİRÜS bir deneydi belki bir tetikleme.

Virüsün merkez üssü Çin'di ama mesele dünyayı korkutmak içindi!

O korku galip geldi.

Vaka sayısı arttıkça korku da büyüyor.

Korku insanlarda boşluk yaratır.

Korkunun boşluğunu doldurmakla cepleri doldurmak bizim ülkemizdeki alçaklar için bulunmaz fırsattır.

*****

Bataklıklar kendilerine ait olmayanı geri verir ama timsahlarını yutmaz!

O timsahlar en kolay şekilde böyle günlerde ortaya çıkar.

Makarnalara, vitaminlere, ilaçlara bilumum ürüne her gün zam takviyesi yaparlar.

İnsanda zerre kadar şeref kalmadıysa ne deseniz boş.

Öznenin para olduğu yerde böyle kanı bozuklar için insanlığın lüzumu yoktur zaten.

*****

Virüsten korunmak için "iyi beslenin" diyorlar.

Bu ülkede en kolay şey tavsiye vermek.

Patatesi makarnayı bulan şükrederken imkanı olmayanlar bu iyi beslenmeyi nasıl becerecek?

Protein alamayanlar virüse otostop mu çekecek?

Özellikle böyle günlerde her koyunun kendi bacağından asıldığı bir memlekette.

*****

Bu virüs yüzünden işlerini kaybeden insanlar var.

Birçok iş yeri korunma tedbirlerine mahsuben uzun süre kapalı kalacak.

Kim bilir daha ne bedeller ödeyeceğiz?

Birilerinin gözleri toprağa bakacak, virüsün sırtından geçinen fırsatçı timsahların gözleri paradan başka bir şey görmeyecek ha!

Koronavirüs bile bu timsahları koruyordur emin olun!

*****

Elbet bunlar da geçecek!

Bu virüs de hayatımızdan defolup gidecek.

Yine sokaktaki mendilci kadından mendil alacağız, yine fırınlara yoksul insanlar için ekmek astıracağız.

Karanlık günlerden sonra düğünler başlar, bir deniz kenarında kahve içeceğiz dostlarımızla.

Bizler sevdanın ve insanlığın huzurundan hiç ayrılmayacağız.

Ama bu şerefsiz timsahlar hayatımızdan hiç çıkmayacaklar.

Ellerini ovuşturmak için ya depremi bekleyecekler ya yeni bir virüsü!

KİMLERE KALDIK!

Yabancı kanallar temmuz ve ağustosa kadar virüsün etkisinin geçmeyeceğinden ve yeni bir virüsten söz ediyor.

Bizim aklı başından gitmiş profesörlerimiz ekranlarda tuz yalatıyor.

Onlarınki popülerlik bilimi!

Kendilerinden bahsedilsin yeter!

Merak ediyorum kahve ya da iskambil falına bakarak virüsün akıbetinden söz etmeye ne zaman başlayacaklar?

Bu ekrana çıkma müptelaları!

MUTLULUK TAKVİMİ

Ekranda belgesel izle.

Eski resimlerini yenileriyle kıyasla.

Korkma ama tedbirli ol.

Sen sevdam can dostum

Sen hayat sen umuttun

Belki de unuttun

Gittiğin yere yakış

Yaralım bu son bakış

Ben sözümü tuttum

Bakma öyle yüzüme

Bir gözlerine bir gidişine

Direnemez gözyaşım

Bugün iki kişiyi birden

Kaybediyorum

Can bildiğim aşkım

Ve en iyi arkadaşım

Hakkı YALÇIN