60 yaş üstü!

HER sabah gazetede 9.30'da işimin başındayım.

Bazen uzun süre kaldığım anlar oluyor çünkü çalışmayı seviyorum.

Sanırım ölene kadar da yazacağım.

Ayrıca sanatçı dostlarımla müzik çalışmalarım var.

Şarkı sözü yazarlığımın 41'nci yılına mahsuben 21 değişik sanatçı kardeşime şarkılarımı okuttuğum bir albüm çalışmasındayım.

Vefalı dostum ve yapımcım Polat Yağcı'nın emekleri ve desteği olmasa asla bitiremeyeceğim bir çalışmanın sonuna geliyorum.

Poll Production adına yaz öncesi piyasaya çıkacak.

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62 yaşındayım ve bu koronavirüs çıkana kadar kendimi genç hissediyordum ama şu sıralar yaşımı yüzüme vuran vurana.

Kimi görsem "Hakkı Abi" diyor, "fazla ortalarda dolanma." 60 yaş üzerini hedef aldığı söylenen bir virüse karşı benim tehlikede olduğumu düşünüyorlar herhalde.

Sevilmek güzel şey de her sabah hayatla el sıkışan biri olarak bir virüsün tehdidine pabuç bırakacak değilim.

Bu virüs 60 yaş üzeri insanları korumak amacıyla eve kapatılma saldırısının kardeşliğine dönüştü sanki.

Hayatımın virüslerle mücadele etmekle geçtiğini söylesem ne fayda.

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Gazetecilerin ortalama ömrü genel ömürden kısa.

Uyku sorunu çekenlerin kalp krizi riski diğer insanlardan 3 kat fazla.

Benim kalbim gereğinden fazla hassas bir de uyku sorunu.

Son yıllarda neler çektiklerimi de yakın arkadaşlarım biliyor zaten.

Bunların yanında virüs ne ki!

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Ayrıca ben birkaç kere öldüm çocukluğumdan biliyorum.

Hayata karşı bağışıklığım var.

Ama insanlar ne kadar hainlik yapsa da içimdeki çocuğu öldüremediler. O yüzden çocuklara gözüm gibi bakıyorum.

Zaman zaman mazi edebiyatı yapıyorum yazılarımda eski moda takılıyorum.

Geçmişe yolculuklar güzellikleri anmaktır biraz.

Biraz da şimdiki zamana bakıp kaybettiklerimize yanmak.

Kalamış'tan aldığım bir tatlı huzuru yeniden alabilmek için ömrümden bir yıl daha veririm.

Gözümü bile kırpmam!

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Bilinçli bir şekilde üretildiğine inandığım o namussuz virüse posta koymak için fırsat bu fırsat!

Gözünü şeytan doyursun!

Nasılsa boyumuzun ölçüsünü alıyor zaman.

62 yaşındayım ve ölene kadar hayattayım.

Kim istiyorsa buyursun!

BU ŞARTLARDA BİLE!

"Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz virüs testi yapacağız" diye evleri soymaya teşebbüs eden şerefsizler türedi.İnsan bu kadar onursuz ve ahlaksız olur mu? Oluyor.

Emekli insanların maaşlarını bile çalan kansızların bol olduğu bir ülkede daha görecek çok şeyimiz var.

Yakalansalar ne olacak?

Yasalarımız böyle çakallara kurban oluyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Korkunu yenecek bilgiye sahip ol.

Çocuklara Yeşilçam filmi izlet.

Hayatın derinliğine dal.

Sen benden ayrılmadın

Gözlerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bana mı düşman

Sen benden ayrılmadın

Ellerin ayrıldı

Ve şimdi onlar

Bin kere pişman

Ayrılsa da yollar

Kalplerimiz bir

Sen gitsen de gölgem

Peşinden gelir

Kapım hep açıktır

Hiç çalmadan gir

Bize aşk lazım

Ayrılık değil

Hakkı YALÇIN