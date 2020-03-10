Üst katlara hiza vermekle birilerine ceza vermek arasındaki hakemliğin tüm hallerini görebiliyoruz.
"Trabzonspor'u şampiyon yapacaklar" diye algı operasyonu başlatanların, Trabzonspor'un canını yakmak için gerekli şartları oluşturdular.
Daha film yeni başlıyor dersek gelecek haftalardaki gerçeklerin anonsunu vermiş oluruz.
Haksız çıkarsak bekleriz!
***Son 6 maçında 16 puan kaybeden Fenerbahçe'nin içler acısı hali sürüyor. Koca Fenerbahçe teknik direktörsüz!
Eldeki kanıtlar yeterli, bu günlere boşuna gelinmedi.
Yanlışlardan inat etmenin bedeli insanı cezalandırır, bunu her biçimde gördük.
Hakemlerin kurnazlığına karşı sahada taş gibi bir takım gerçeği oluşturulmadı.
Hakem hatalarının arkasına sığınılarak içler acısı takım gerçeğinin üzeri örtülmek istendi. Kulüp iyi yönetilmedi.
Sürekli ajitasyon yapılarak tribüne oynandı.
***Bu takımda mücadele etmenin ilhamı duvarda asılı duran formanın ruhunda bile mevcuttur ama o formayı giyenler o ruhu hissetmemiştir, bu adamlara o formayı giydirenler de o ruha saygı göstermemiştir.
Bilanço ortadaysa o futbolculara öğretilmesi gereken; Fenerbahçe "çay bahçesi" değildir.
Bu takımda forma giymek çaresizlik afişlerini duvara asmak değil, efsanelere yelken basmaktır.
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