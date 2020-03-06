Yürek zenginliği

BUNDAN 6 yıl önce sahip olduğu tek evini şehit ailesine bağışlayan Ali Dal adlı bir vatandaşı hatırlıyorum.

Fransa'da kirada oturuyordu.

Kendinden daha çok ihtiyacı olan birine evini bile bağışlayacak kadar yürek zengini bu adamı unutmadım.

Türkiye'de onca zengin vardı da bir tanesinin bile aklına gelmeyeni bu adam yaptı.

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Zenginler bu haberi okuyunca da kıllarını kıpırdatmadı.

Böyle gönlü zengin adamların yaptıkları iyilikler, onların foyasını ortaya çıkarmanın sebebi sayıldı belki.

Lüks otomobillerle gezmek, villalarda oturmak, 7 yıldızlı otellerde sükseli tatil yapmak; bir şehit için bağışlanacak para bırakmıyordu onlarda.

Tek evini şehit ailesine bağışlayıp kirada oturan gönül zengini bir adam kadar olamayan para zenginleri hayatı açık büfe yaşarken böyle bir bağış şimdiki zamanda mı akıllarına gelecek?

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Doyumsuzlar çağında, helalinden kazanılmış bir evi bile başkasına bağışlayan Ali Dal adlı vatandaşın duruşu, bitti zannedilen insanlığın taçlanmasıdır.

Hayatın albümünde meleklerin işaret ettiği fotoğraflardan biridir.

Her tarafımızı kötülükler sarsa da.

Bu gezegen böyle hayat yolcularından asla vazgeçmeyecek demektir!

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"Bu ülkede zengin olmak için insanlıktan çıkmak mı gerekiyor?" cümlesinde zenginlere hakaret edildiği varsayılırsa.

Bu cümlenin aslında adam gibi zengin olanların ortaya çıkarılması için kullanıldığını varsayarım.

Cebinde akrep taşıyan o kadar çok zengin varken!

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İyilik yapmak cennetin bahçesine adına ağaç dikmektir.

O zenginler insanların ocağına incir ağacı dikeceklerine bu gerçeklere baksınlar.

O kadar paraları varken kıllarını kıpırdatmıyorlarsa aynaya baksınlar.

Ayna onlara cevap verecektir.

"Sen parasından başka bir şeyi olmayan hiçsin!"

3,5 TON PATLAYICI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güvenlik güçleriyle 3.5 ton patlayıcı oluşturabilecek bir madde yakalandığı açıkladı.

100 binlerce insanın ölebileceği bir yapı oluşturulmasının önü kesildi.

Bu ülke üzerine oynanan oyunlar bitmeyecek.

O yüzden gözümüzü dört açarken gönlümüzü de birbirimize açmakla yükümlü olduğumuzu bilmeliyiz.

Sevginin yenemeyeceği hiçbir şeyin olmayacağı gerçeğine mahsuben!

ŞEYTANLARA!

Şeytan neden kördür bilir misiniz?

Çünkü hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.

O yüzden dünyadaki bütün adaletsizlikler için kılını bile kıpırdatmayanlara sözümüz bellidir.

"Şeytan görsün yüzünüzü!"

MUTLULUK TAKVİMİ

Güne gülerek başla.

Vitamin kullan.

Bağışlayıcı ol.

Akıntıya kapılma.

Ekmeğini bölüş.

Bir özür sığar mı

Kalp ağrısına

Kırılan uyar mı

Hiç yarısına

Giden kulak verse

Dön çağrısına

Ne fayda kalanlar

Solduktan sonra

Unutmam gereken

Her şeyi sildim.

Bu saatten sonra

Üzmem kendimi

Demek kulağına

Küpe olmuşum

Sen küpe takmayı

Sevmezdin hani

Hakkı YALÇIN