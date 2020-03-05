Kader sayfası!

YEDİĞİN meyvelerin çekirdeklerini biriktir ve kurut.

Yetişebileceği koşullarda onları toprağa göm.

Çok şeyler elde edersin ve gelecek zamanda gururla seyredersin eserini.

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İnsanların gözlerinde bencillik ışığı yandığı zaman birilerine bağışlanmış bir organ bulmak zorlaşıyor.

Bir insanın organlarını bağışlaması için ölmesi gerekmiyor.

İnsanlar yaşarken başkalarından hep bir şeyler alıyorsa insanlığa borcunu ödemek için organ bağışından güzel bir fırsat olamaz.

Fırsat bu fırsat!

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Bu ülkede insanlık öldüğünden beridir ki yaşayan gerçekler değişmiştir.

Sosyal medya şöhret müptelaları için kör ışıklar arenasıdır.

Kolay şöhret müptelalarının her türlü soysuzluğu kendilerine hak sayması, insanlığı yok saymakla kardeştir.

Ve o yüzdendir bu ikiyüzlülük.

Bu maskeli balo.

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Yazlık sinemalarda terleyen çocukluğumuz şimdi televizyonların karşısında üşüyor.

Ekranların enjekte ettiği zehirle nice genç düz yolda yürürken düşüyor.

Sırf para uğruna reyting uğruna insan harcamanın önü ardına kadar açık.

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Yeryüzünde insanları paralamak özne olurken gökyüzünü unuttuk.

Yıldızları saymak varken para saymayı her şeyin önünde tuttuk.

Şehir hatları vapurunda bir ada gezintisi telefon hatlarında mesajlaşma çöplüğüne kurban gitti.

Para çoğaldı ama çok şeyler azaldı.

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Onurlu bir ömrün işçisi olmak milyon dolarlık soysuz patronluğa değişilmez.

Çünkü köprüden önce son çıkış bu yalan dünyadan!

O yüzden yaşarken hastaneleri ziyaret edin biraz, mezarlıkları.

Yalan dünyanın en doğru gerçeklerini oralarda görebilirsiniz.

Banka hesaplarında değil!

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İnsanlar sadece yaşadıklarından değil yaşamadıklarından da sorumludur.

Hayatın ayaklarına kapanmadan el üstünde yaşamanın kutsallığını hisset.

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Dünyada hiçbir şeyim yok diye sızlanma. Kaderinin sahibisin!

O kaderin sayfasında zaten birkaç sayfa tutuyor hayat!

Onu da kirletmenin anlamı yok!

GERÇEK DÜĞÜN!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı eşinden şiddet gördüğünü anlattı.

Aldatılmak da caba!

Nuray Sayarı bir astrolog severek evlendiği kocasının geçen yıllar içinde bu kadar değişeceğini evlenirken görmediğine mi yansın?

O kocanın zalim ve hain olduğunu itiraf etmenin hüznüne mi?

Ama bilinen bir gerçek varsa, en kolay maskeyi erkekler üretiyor!

Onların gerçek düğünü içlerindeki zalimi ortaya çıkardığı gün başlıyor.

MUTLULUK TAKVİMİ

Giydiklerini yere atma.

Yumuşak diş fırçası kullan.

Sakinleştikten sonra cevap ver.

Bugün kendine mavi rengi seç.

Sığmıyorum odalara

Büyüyor bu yara izi

Bilsen nasıl özlüyorum

İki gözümün denizi

Dertleştiğim eşyalar

Senin görüntülerin

Sessizce ağlamalar

Bende yan etkilerin

Gözlerimin içine

Bakıp bakıp anılar

Git onu getir diyorlar

O da sevdi halden anlar

Geceleri kanıyor

Kokuna uyanıyor

Ama halden anlamıyor

Kalbi kırık odalar

Hakkı YALÇIN