O gün bugün!
Bütün televizyonların mutlu ve umutlu haberler verdiği.
Bütün partilerin el ele verip huzuru halkın yoluna serdiği.
Sevgiyle başlayan cümlelerin sevgiyle bittiği.
Cemreler erken düşmüş insanlık ayakta. Sokaklar çocuk bahçesi insanlar cıvıl cıvıl.
Sosyal medyada bütün mezbahalar kapanmış, avuçlarındaki civcivlerle fotoğraf çektiriyor herkes.
*****
Bir gün istiyorum.
Korkuların endişelerin yok olduğu virüslerin defolduğu.
İnsanların küfrettiği için taçlanmadığı, düşündüğü için suçlanmadığı.
Aşkın pembe vapuru yolcu taşıyor adalara.
Bütün çukurlar kapatılmış bütün nefret söylemleri dilsiz.
Melekler omuzlarda.
"İnsan insanın kurdu değil yurdudur" yazıyor duvarlarda.
*****
Bir gün istiyorum.
Bütün pencerelerin komşuluğa açıldığı. Fanatizmin izine çıktığı insanların nostaljinin ayak izlerine basarak yürüdüğü.
Karıncalar fotoğraf çektiriyor bahar güneşiyle. İnsanları sabırla terbiye ediyor hayat parayla değil.
Siyah beyaz yılların asaleti karşımızda duruyor.
Şarkıların sesi sonuna kadar açık, iki balkon arasına hüzün assak kuruyor.
*****
Bir gün istiyorum.
Ülkenin sadece erkeklere armağan olmadığı kadınlara şiddetin kokusunun bile kalmadığı.
Bütün uyuşturucu kaçakçıları ve torbacıların yakalandığı.
Kimseye tuzak kurulmadığı, sofraların açlara da kurulduğu.
Yüreklerin insanlık için hopladığı şerefsizliğin nal topladığı bir gün.
*****
Bir gün istiyorum.
Utanca ortak aranmadığı masum insanların iftirayla taranmadığı.
Adaletin kartvizitlere değil vicdanlara ve yasalara göre uygulandığı.
Doların canı cehenneme gitmiş çiçek borsalarında karanfil en üst düzeyden işlem görüyor.
İt ürümüyor kervan yürümüyor, adı sonra duyulacak güzellikler inşaatı tüm hızıyla sürüyor.
*****
Bir gün istiyorum.
Hayatından yalanı iftirayı kötülüğü dışlayan ve o günü yüreğine nakışlayan insanları görmek.
Ölmeden önce görmek istediğim o kadar çok yer varken ilk sırayı o güne veriyorum.
O gün bugün!
YARASALAR!
Çocukluğumuzdan beri görüyoruz; bu dünyada kimseye güvenilmez.
Hele Amerika ve Rusya'ya.
Kanla beslenen o yarasaların üstlerini arasalar zerre kadar insanlık bulamazlar.
Hoş, onların da insanlıkla işleri yok zaten!
Parayla var petrolle kanla!
Ama bilinmelidir ki onlar da yok olup gidecekler zamanla!
Mutluluk Takvimi
Çocukların en iyi arkadaşı ol.
Satranç oyna.
Uyumak için değil uyanmak için kitap oku.
Diş fırçanı yenile.
Gözlerimde saklı
Bir itirafsın
Ruhum dayanmıyor
Sendeki güce
Zamansız esen
Kader rüzgarı
Sana sürüklüyor
Beni her gece
Benim sevdalarım
Düş kırıkları
İnsan her aşkında
Sonunu yaşar
Sabahı olmayan
Akşamlar gibi
Seni böyle sevmek
Zaten intihar
Hakkı YALÇIN
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